Ana Karina Soto se estrenó como presentadora de ‘La Casa de los Famosos’, ¿a quién remplazó?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más recordadas de la televisión colombiana, pues durante muchos años ha sido la cara principal de varios formatos televisivos; actualmente es presentadora de ‘Mañana Express’ y ‘Buen Día Colombia’ y aquí se ha ganado el aprecio de las personas. Aunque Ana Karina brilla en estas producciones, ahora al parecer se une a otra que ha estado en la boca de varias personas durante esta última semana y se trata de ‘La Casa de los Famosos’.

Luego de la emisión habitual por medio de RCN, en VIX, plataforma aliada del canal y que luego de cada capítulo presenta un programa llamado el ‘Aftershow’, la presentadora principal de este formato es Lina Tejeiro, pero Ana Karina estuvo junto a Roberto hablando de este capítulo de ‘La Casa de los Famosos’, en sus historias la presentadora afirmó que fue una experiencia única ver a los participantes y además ‘echar rulo’ sobre lo que ha sucedido en el reality que ha llenado de expectativa a varios de los televidentes.

Ana Karina afirmó: “resulta que ellos en VIX hacen un pre-show y un aftershow, hoy no estaba Lina, solamente estaba Roberto, pero la pasamos increíble y tuve la oportunidad de ver a los participantes antes de la emisión de RCN, en serio no se imaginan todo lo que vi”, y sobre Lina, aunque no estuvo presente en esta emisión, se espera que se vuelva a unir al equipo este domingo 18 de febrero para la primera noche de eliminación del reality.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming dos semanas gratuitamente, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.