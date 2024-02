La ‘Gorda Fabiola’ se sometió a procedimiento estético para quitarse unos ‘añitos’ de encima

‘La Gorda Fabiola’ es una de las humoristas más famosas del país, pues ha logrado destacarse desde hace más de 30 años en el reconocido programa ‘Sábados Felices’, producción en la que ha estado presente durante muchos años y la ha llevado a ser parte de películas, e incluso varios shows internacionales.

Ahora, además de dedicarse a ser parte de ‘Sábados Felices’ publica constantemente en sus redes sociales apartados de lo que es su vida como humorista y algunas otras cosas. Recientemente, compartió por medio de su cuenta un procedimiento estético al que se sometió para quitarse algunos añitos del rostro, sobre todo en sus labios para levantarlos un poco más.

La humorista se ha mostrado muy satisfecha con los resultados y afirmó: “No tenía idea, que un procedimiento tan sencillo y rápido como este existiera! Tan solo le dije a la doctora lo que me estaba pasando cuando me maquillaba la boca, y me dijo que la solución estaba al alcance de una aguja. Procedimiento, rápido, seguro en manos de profesionales y lo más espectacular es que en 5 minutos pude ver los resultados”.

Aunque la comediante expresó su felicidad por el resultado de su rostro, algunos otros criticaron las acciones de la ‘gordita’ Fabiola y muchos indicaron que este tipo de procedimientos para reducir la edad es no aceptar el envejecimiento: “Se está destrozando la cara, que triste lo que hace la vanidad”, “acepte la vejes mija, ya está muy re vieja” y “Si con platica se puede de todo qué dicha poder hacerse todo eso”, son algunos de los comentarios que ha recibido.