Periodista de Caracol tuvo divertido momento junto a Carmiña Villegas de ‘Apasionados de La Mesa’

Carmiña Villegas se hizo tendencia en redes sociales, en especial en TikTok, por dar consejos de etiqueta y protocolo en la mesa a la hora de comer. Comportamiento, uso de platos, cubiertos, copas, y hasta los movimientos que se tienen que hacer para generar una buena impresión en cualquier evento.

Fu frase “Apasionados de la mesa” en todos los videos llegó a ser reconocido por todos, a tal punto, que muchos usuarios de redes sociales llegaron a crear parodias frente a esto.

Su último video más viral fue en diciembre al dar consejos de cómo se tiene que comer una comida tradicional tan tradicional como un tamal. Pero en las últimas horas, un video de Carmiña junto a un periodista de Caracol, desató comentarios graciosos en redes sociales.

Periodista de Caracol tuvo divertido momento junto a Carmiña Villegas revelando inesperado secreto detrás de sus videos virales

Juan Camilo Cortés , periodista de Caracol Ahora, estuvo con Carmiña para conocer de primera mano cómo se debe comer correctamente un tamal. Pero dentro del video, Carmiña Villegas confesó que a veces habla con la boca llena. Esto hizo que tanto el periodista como Carmiña no se pudieran aguantar la risa frente a la confesión.

Comentarios como “jjajja Carmi es la mejor”, “Ay nooo sorry pero no me aguanto jajja”, “La señora es muy sincesa jaja”. “Buenísimoooooooo jajaj”.

Sin duda este video causó grandes reacciones debido a las interacciones y a la inesperada confesión de Carmiña, pero aún así, en sus videos sigue mostrándose impecable como toda una apasionada de la mesa.