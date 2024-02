Isa Sierra es criticada por ser la “sapa” en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

En las últimas horas un choque entre Isabella Santiago y Sandra Muñoz se dio en la cocina de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia esto debido a la porción de comida que se estaba sirviendo.

La reina de belleza Isabella Santiago se sirvió una buena cantidad ya que desconocía cómo se estaba administrando de acuerdo a las provisiones. Ante esto Sandra Muñoz preciso que servían poco debido a que era la único que había.

La situación marcó el punto de inicio del quiebre de Isabella Santiago quien se fue al baño de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia a llorar desconsoladamente, pues consideró que no era la forma de decirle las cosas.

Isabella Santiago terminó llorando delante de Isa Sierra quien le escuchó cada una de sus palabras, pero minutos después se apareció en la habitación para contarle a Sandra Muñoz la situación.

Y tal parece que sus palabras no fueron bien vistas por los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, por lo que en redes sociales no han parado de reaccionar al respecto de este choque.

“Isa Sierra también se está ganando su nominada y aquí no hay Reina del Sur que la salve”, “Isa sierra es un doble filo 😂 Isabella se desahogó con Isa y la Isa quedó atorada que necesitaba desahogarse con Sandra 🤪 🔥 🤣 “, “Isa Sierra me gustaba, poco a poco me va dejando de gustar, pequeña pero bien ‘zisañosa’” y “Pero esa niña Isa Sierra es como sapa”, son algunas de las reacciones que destacan.

Pero esa niña isa sierra es como Sapa #LaCasaDeLosFamososCol — Fran De La Hoz (@Fran14DeLaHoz) February 16, 2024

Esa Isa Sierra es bien venenosita #LaCasaDeLosFamososCol — Alf (@alf1721) February 16, 2024

Isa Sierra también se está ganando su nominada y aquí no hay Reina del Sur que la salve 🙃 #LaCasaDeLosFamososCol — Natalia Osorno (@natoh626) February 16, 2024

Isa Sierra me gustaba, poco a poco me va dejando de gustar, pequeña pero bien zisañosa #LaCasaDeLosFamososCol — Lauft 🍯🤸🏻‍♀️ (@laufaTag) February 16, 2024

Desde su llegada a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la actriz Isa Sierra ha estado muy cerca de Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocido como ‘La Segura’, y pasa largas horas con ellas durante la madrugada.