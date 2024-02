“No da para más”: A Yina Calderón le advierten la extraña forma de su cuerpo por las cirugías

La polémica influencer Yina Calderón ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales después de compartir un video en el que muestra un tatuaje en uno de sus glúteos. A pesar de las críticas habituales que recibe, la creadora de contenido decidió hacer caso omiso a los comentarios negativos y mostrarse en ropa de baño en su última publicación de Instagram.

Vestida con un bikini que resaltaba su abdomen marcado y luciendo sus piernas y glúteos tatuados, Yina Calderón generó una oleada de reacciones mixtas entre sus seguidores. Algunos elogiaron su figura, mientras que otros la criticaron, llegando incluso a comentar sobre sus cambios físicos.

Los comentarios negativos no se hicieron esperar, con usuarios expresando opiniones despectivas sobre la apariencia de Yina. “Yina debería darnos la lista de los cirujanos que la operan, así sabemos dónde no ir”, escribió un usuario. Otros comentaron sarcásticamente sobre el estado de su cuerpo, señalando que “su cuerpo está cansado” o que “ya no da para más”.

Sin embargo, entre las críticas también hubo comentarios preocupados por su salud. “Yina, ¿por qué tu colita se tiende a poner triangular? ¿Será sano? Cuídate, por favor”, expresó un seguidor, mostrando su preocupación por los posibles efectos negativos de los procedimientos estéticos.

Yina Calderón desde sus redes sociales Foto: Instagram @yinacalderonoficial

A pesar de las apreciaciones negativas, algunos seguidores salieron en defensa de Yina, instando a los demás a no juzgar su apariencia física. “No es prudente hacer juicios sobre la apariencia de Yina”, comentó un seguidor, destacando la importancia de respetar la integridad y la autoestima de la influencer.

La publicación de Yina Calderón generó una intensa discusión en las redes sociales, demostrando una vez más el poder de influencia y controversia que rodea a esta reconocida figura en línea.