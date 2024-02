¿La invitaron? Marcela Reyes contó por qué no participó en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Marcela Reyes rompió el silencio y aprovechó una pregunta de un seguidor para contar por qué no participó en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, dejando entrever que su ausencia en este reality show terminó siendo de beneficio para ella y sus planes actuales, algo con lo que algunos usuarios de Instagram estuvieron de acuerdo.

La DJ no es ajena a participar en este tipo de programas, y el caso más reciente fue su aparición en un formato similar: ‘Survivor: La Isla de los Famosos’. En este reality estuvo junto a varias figuras destacadas del mundo de la farándula colombiana bajo condiciones complicadas debido a la premisa del show, la cual era “sobrevivir” en una isla.

De hecho, después de terminar su ciclo en esta competencia, la colombiana aseguró que “jamás volvería a algo así”, refiriéndose al estilo de vida tan complicado dentro de la isla, a propósito del tema del reality show.

Además, cabe destacar que la DJ tuvo que retirarse de manera voluntaria, sin esperar a que fuera eliminada debido a que estaba presentado problemas de salud, con algunas secuelas de los biopolímeros haciendo estragos en su cuerpo.

Y si bien tuvo un momento complicado en La Isla de los Famosos, tal parece que Marcela Reyes seguía siendo una buena opción para RCN en lo que respecta a tomarla en cuenta para La Casa de los Famosos, comentando que llegó a estar en negociaciones con el canal para entrar en el reality.

“Tuve ganas, estuvimos en conversaciones pero no se concretó”, escribió en una historia de Instagram mientras mostraba en ella una imagen de cuando participó en La Isla de los Famosos.

Marcela Reyes se sintió aliviada de no participar en La Casa de los Famosos

Si bien la DJ dejó ver que llegaron a haber algunas conversaciones para que su participación fuera confirmada en el programa de RCN, al final indicó que se alegró porque las cosas no llegaron a algo definitivo, explicando que este resultado se alínea con una de sus prioridades.

“Hoy pienso que fue lo mejor después de estar en la Isla de los Famosos, creo que lo que debo hacer es dedicarme más a mi hijo, estar ahí me dejó muchas enseñanzas”, redactó Marcela Reyes en la misma historia.

Por su parte, los comentarios de algunos internautas terminaron apoyando la decision de la modelo, asegurando que la calidad y el formato de La Casa de los Famosos no es el más indicado para ella: “Mejor, no se perdió de nada”, “Salió mejor quedándose en su casa, con tanto error y tanta cosa mala que ha tenido esa casa es mejor que no entrara”.