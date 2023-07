Marcela Reyes mostró cómo le quedaron sus glúteos luego de la cirugía reconstructiva a la que se sometió

Marcela Reyes es una de las modelos y DJ de guaracha más conocidas en las redes sociales, el talento frente a la consola la ha consolidado como una de las figuras más destacadas de este género y a ser considerada como un referente para futuras generaciones de artistas.

Sin embargo, aunque la vida de Marcela pareciera que es color de rosa, lo cierto es que ha tenido que sobrepasar varias complicaciones médicas, entre ellas cinco cirugías para remover los biopolímeros que se inyectó hace unos años en sus glúteos. Como bien es sabido, otras famosas como Lina Tejeiro, La Segura y Yina Calderón se suman al listado de las damnificadas con dicha sustancia.

Pero, pese a las varias complicaciones, Marcela se ha sabido mantener bastante firme en cuanto a su ánimo y carisma, además de que ha buscado ayuda médica para tratar con los restos de biopolímeros esparcidos en su cuerpo y los cuales los han llevado al quirófano en varias oportunidades.

Recientemente, la DJ se sometió a una reconstrucción de glúteos, la cual requería de que pasara cuatro semanas en completo reposo y cuidados bastante precisos para evitar complicaciones. Sin embargo, hace poco, la modelo mostró como iba evolucionando su recuperación, por medio de un video compartido en sus redes sociales.

“Imagínense de que por fin fui capaz de grabarles el video y mostrarles cómo quedaron mis glúteos después de la reconstrucción. No fue fácil tomar la decisión de mostrarles, de destaparme ante ustedes, pero a mí me encantaron los resultados… Estoy inmensamente agradecida con el doctor Andrés Rivera porque no solo me ha salvado la vida, sino que también ha ayudado para que esa seguridad de mujer volviera en mí”, expresó la DJ por medio de sus historias de Instagram.