¿Quién fue el primer novio de Emmanuel Restrepo? También se enamoró de una bella actriz

Emmanuel Restrepo se ha llevado el protagonismo en las noches del Canal RCN, gracias a su papel de ‘Carmelo’ en la novela biográfica del pedalista colombiano, Rigoberto Urán, además de su rol como host digital en el reality show de pruebas y convivencia, ‘La casa de los famosos’ con el mismo personaje de la novela.

El actor ahora que llama la atención de los televidentes y de sus fans, ha dejado saber sin tapujos, cuál es su orientación sexual y las personas que le han robado el corazón, como lo fue el caso de la joven y bella actriz, Camila Jurado, con quien duró cerca de año y medio de novios.

“Camila que es mi ex, llegó en un momento muy específico. A mí me encantaba y me enamoraba completamente, pero también hubo varias conversaciones con amigos, conmigo mismo, no me quiero encasillar y yo no quiero ser una sola cosa, ni me quiero definir en esto. Fueron muchas conversaciones para llegar a esto”, indicó Emmanuel en conversación con ‘Buen día, Colombia’.

Además en el pódcast, ‘Voy Melo’, reveló que en medio del descubrimiento del amor como un sentir libre y sin encasillarse en la homosexualidad, vivió de joven el amor con quien fue su primer novio.

“Ese primer novio que uno recuerda, es que yo estaba en el colegio, y él en la universidad, recuerdo que me iba en moto y cruzaba todo Medellín porque él vivía en el centro y yo estaba en Envigado, que es al sur de la ciudad. Éramos dos niños chiquitos a hacer novios en moto con canastica”, indicó a Natalia Sanint sin revelar mayor detalle de quién fue el hombre que lo enamoró, puesto que en varias oportunidades ha dejado saber que para él fue muy difícil vivir su sexualidad en Medellín y fue cuando llegó a Bogotá que encontró ese espacio, esa comprensión y la libertad que necesitaba para llamar a sus padres y revelarles sus preferencias.

