Emmanuel Restrepo, Carmelo en ‘Rigo’, recordó la decepción de su ‘primera chamba’

Emmanuel Restrepo, conocido por su aclamada interpretación de Carmelo Rendón en la serie ‘Rigo’, se ha convertido en uno de los actores más populares del momento. Su próxima participación en el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’, junto con otras 22 celebridades del entretenimiento colombiano, ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En los últimos días, Emmanuel ha estado muy activo en todas las plataformas digitales, promocionando el nuevo programa que conducirá junto a Cristina Hurtado y Carla Giraldo. Sin embargo, también ha compartido anécdotas de su vida personal, incluyendo una divertida historia sobre su “primera chamba”.

Le puede interesar: “¡Ladrona, respete!”: Testigos hablaron cómo reaccionó Emmanuel Restrepo en el robo al D1

El actor recordó su primera experiencia en una publicidad, la cual fue muy peculiar. “Me acordé de una historia, la primera publicidad que yo hice en mi vida”, comenzó Emmanuel. “Estaba muy emocionado porque había hecho un casting, una cosa creo que de domicilio”, agregó.

Emmanuel continuó relatando cómo fue seleccionado para un comercial en una agencia de publicidad. “Estaba feliz, llegué al comercial, me maquillaron y me pusieron una cabeza de pescado gigante. ¡No me veía la cara, solo tenía una cabeza de pescado!”, compartió entre risas el actor.

@emmanuelrestrepozapata Amigues, #StoryTime de uno de los primeros trabajos que tuve como actor: habia fe y esperanza ♬ sonido original - Emm

En el video que acompañó su historia, Emmanuel mostró una foto de él con la cabeza de pescado, lo que desató la risa entre sus seguidores. Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos elogiando la humildad del actor al compartir este divertido recuerdo y señalando que así es como se inicia en la industria del entretenimiento. “Por algo se empieza”, le escribió uno de los fans en su cuenta de TikTok.

La anécdota de Emmanuel Restrepo demuestra su cercanía con sus seguidores y su disposición para compartir momentos divertidos de su vida, incluso mientras se prepara para su próxima participación en ‘La Casa de los Famosos Colombia’.