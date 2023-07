Marilyn Oquendo contó detalles sobres su pelea con Luisa Fernanda W: “estaba embarazada y me cogió pereza”

Luisa Fernanda W es reconocida en el mundo de las redes sociales como una de las influenciadoras y creadoras de contenido con más trayectoria en las diferentes plataformas. Su carrera como figura publica la ha llevado a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la farándula colombiana.

Le puede interesar: Luisa Fernanda W reveló quién lleva los pantalones en su casa, y no es Pipe Bueno

No obstante, pese a que se podría decir que la vida de Luisa es envidiable, la influenciadora también ha tenido que pasar por momentos bastante difíciles en su carrera, como lo fue el fallecimiento de Legarda, quien fue su pareja. También ha tenido que enfrentarse a diferentes polémicas con otros famosos, como es el caso de la cantante Marilyn Oquendo, con quien antes tenía una relación bastante cerca y posteriormente terminaron peleadas.

Le puede interesar: El revelador video de Luisa Fernanda W que le genera “vergüenza” e “inseguridad”

Aunque mucho se rumoró acerca de este enfrentamiento, lo cierto es que fueron muy pocos los detalles que se tuvo sobre lo sucedido y las razones del disgusto entre ellas. Sin embargo, la misma Marilyn contó en una entrevista con el programa de ‘Lo Sé Todo’ los motivos por los cuales su amistad con Luisa Fernanda W habrían causado molestias entre ellas.

Le puede interesar: Luisa Fernanda W reveló cuál es su dieta diaria y le llueven críticas por dar un mal ejemplo

Cabe recordar que Oquendo había hecho varias indirectas hacia la creadora de contenido en aquel entonces: “A las amistades hipócritas, a las que uno se les entrega incondicionalmente y después salen con nada”, fueron las palabras que la cantante usó para hacer referencia a la pelea con Luisa.

No obstante, la Marilyn aseguró que aunque, en efecto, si hubo un disgusto entre ellas, hoy en día ya se volvieron a hablar. “Luisa y yo nos volvimos a hablar. Dejamos de hablar diez meses, sí. Todo el mundo me preguntaba y sí, peleé con ella diez meses”, comenzó contando la cantante.

“Resulta que cuando Luisa estaba embarazada, me cogió pereza, las hormonas y me peleaba por todo. Y un día me dijo ‘ya no vibro contigo’ y yo le dije ‘pues yo tampoco contigo’ y nos dejamos de hablar”, relató Marilyn.

Por lo que dio a entender la cantante, los motivos de la pelea con Luisa Fernada W se debieron a la etapa de embarazo de la creadora de contenido, pero que ahora en día ya se llevan mejor y han vuelto a mantener contacto.