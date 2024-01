”Tengo tres bebés”, la curiosa confesión de Luisa Fernanda W al responder críticas por su “leve pancita”

Luisa Fernanda W es una de las pioneras en redes sociales, puesto que mientras que todo el mundo usaba los ambientes digitales para mantener contacto con sus amigos y familiares, ella incursionó en el mundo de la creación de contenidos con videos de entretenimiento orientados al humor, a la moda y el maquillaje. Con el paso del tiempo se ha reinventado, ha sobrellevado las duras pruebas que le ha puesto la vida y ahora disfruta de su familia, de sus negocios y de su rol como influenciadora.

Al estar expuesta en redes, la creadora de contenido ahora que cambió su estilo y su manera de mostrarse al mundo, ha recibido críticas por la manera en la que luce su cuerpo tras su segundo embarazo, puesto que incluso ella, sin tapujos, ha mostrado que se ha subido d e peso y que a pesar de sus rutinas de ejercicio, su mala alimentación no le ha permitido mantenerse con la figura que sus fans estaban acostumbrados a verla.

Tras subir un video en el que sus senos se veían desproporcionados entre sí y s abdomen no se veía completamente plano, Luisa Fernanda W no se quedó callada y comentó que:

“Tengo una leve pancita, se les olvida que tengo dos hijos, que hace más o menos un año tuve un bebé, que probablemente también tengo un seno más grande que el otro, sí que me operé los senos, pero quién dijo que las siliconas no bajan y más cuando has lactado a dos bebés, a dos bebés no, a tres bebés”.

Su confesión dio de qué hablar, puesto que llamó la atención de sus seguidores al revelar que en casa tiene tres “bebés”, mientras hacía reír a más de uno al dejar en evidencia que Pipe Bueno, su prometido y padre de sus hijos Dómenic y Máximo, es su mayor fan.

En el video incluso pidió a sus seguidores dejar de criticar y opinar de los cuerpos ajenos, puesto que mientras ella no sufre de baja autoestima, hay quienes al contrario pueden verse afectados de manera negativa por ese tipo de mensajes.

