“Hazte exámenes de sangre”: el mensaje de los fans a Koral Costa tras sufrir un intento de robo

La delincuencia hizo de las suyas de nuevo. Esta vez la cantante Koral Costa se convirtió en víctima de una agresión luego de que una mujer le exigió que entregara sus pertenencias en una calle de Bogotá. Así lo hizo saber la influencer a través de un video compartido en sus redes.

La esposa del actor Omar Murillo relató una desnocida se le acercó para pedirle una foto mientras caminaba, a lo que Costa accedió gustosamente, ya que siempre está dispuesta a este tipo de gestos con sus seguidores.

Tras tomar la foto, la mujer le agradeció y se retiró. Sin embargo, la situación cambió cuando la misma persona se acercó de nuevo y le exigió de forma contundente que le entregara su bolso. Costa, confundida por la petición violenta, creyó que todo era una broma.

Ante la negativa de la cantante, la mujer clavó sus uñas en uno de sus brazos, causándole una herida superficial. Costa explicó en el vídeo: “Siento que la uña penetra y me hace esto”, relató aún asustada por lo ocurrido.

Este incidente desencadenó una reacción inmediata entre los fans de Koral, quienes mencionaros los serios problemas de inseguridad, expresando su preocupación por el aumento de episodios de robo y agresión en la capital.

“Koral, ten mucho cuidado, realizate exámenes de sangre, para descartar cualquier cosa. Cuídate mucho. Bendiciones”; “Ay qué triste situación y que susto que pasen cosas así”; “Mejor no des foto por seguridad”; “Y después critican a los artistas por no querer tomarse fotos con todo el que se las pida”; “Que bueno que no fue con arma blanca. Gracias a Dios, pero igual afecta”, fueron parte de los comentarios del público.

En el video, la llamada “Reina de la Extravagancia” no reveló si acudió a las autoridades para denunciar lo sucedido. En las últimas semanas, otros artistas han sido blanco de los ladrones, como el actor Juan Pablo Raba y la presentadora de televisión Mónica Rodríguez.