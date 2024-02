“Estamos pérdidas” Así fue el nuevo error de Carla Giraldo en ‘La casa de los Famosos’

Desde muy joven, Carla Giraldo se interesó por el mundo del espectáculo y comenzó a participar en distintas producciones televisivas. Su talento y carisma la llevaron a convertirse en una de las actrices más queridas y reconocidas del país.

A lo largo de su carrera, Carla ha participado en numerosas telenovelas, series y programas de televisión. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen “Francisco el Matemático”, “Los graduados”, “La ley del corazón” y “Las muñecas de la mafia 2”.

Además de su carrera como actriz, Carla también ha incursionado en el mundo de la presentación. En la actualidad Carla se desempeña cómo la presentadora principal de ‘La casa de los famosos Colombia’ al lado de la talentosa Cristina Hurtado.

[ “Es indirecta”, se enamoró de verdad: Aida Victoria Merlano reveló los planes que tiene con WestCol ]

Pero no todo ha sido fácil para Carla Giraldo con el nuevo formato de RCN, debido a que varios televidentes notaron que no había total coordinación en el equipo de producción, pues les daban paso antes de tiempo o no daban aviso a las presentadoras antes de poncharlas y han sido captadas desprevenidas en varias oportunidades.

Aunque muchos usuarios señalaron que pudo haberse tratado del estrés y él corre corre de su lanzamiento, cuatro capítulos después no ha sido diferente.

Una de las cosas que más han criticado los televidentes es la falta de experiencia de la actriz Carla Giraldo para la presentación, pues según internautas se le ha notado nerviosa y fuera de base en las transmisiones en directo.

De hecho, en los capítulo más reciente, ocurrió una situación que dio de qué hablar, pues quedó en evidencia el regaño de la presentadora Cristina Hurtado a su compañera de set.

“Más adelante, después de esta pequeña pausa de comerciales, vamos a conectarnos nuevamente con nuestros famosos y les vamos a dar el nombre del segundo nominado”, inició diciendo Hurtado, a lo que Giraldo continuó “Pero, Cris, ¿no? Yo quisiera que nos fuéramos a comerciales antes de darles a ellos la noticia, ¿te parece? Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos”.

En seguida, producción no cierra micrófonos y se escucha a Hurtado molesta diciéndole a su compañera que ella ya lo había hecho.

“Pero yo ya había mandado a comerciales”, dijo hurtado.

[ “¿Vale la pena?”: Claudia Bahamón explicó por qué no le gusta celebrar San Valentín ]

@farandulesco Lapsus @Carla Giraldo mandó dos veces a comerciales y Cristina la regaña a lo último diciendole que ella ya había mandado a comerciales jajaj ♬ sonido original - Faranduleros

La particular situación generó varias reacciones y comentarios en redes sociales por parte de los seguidores que no dejaron pasar la situación por alto: “jajajaja Carla Giraldo “estamos pérdidas, pérdidas” 😂😂😂😂😂”, “esto debe ser la parodia de la casa de los famosos 😅”, “realmente parece la primera chamba de TODOS 😂”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.