Exparticipante de MasterChef dejó mal parados a barranquilleros con polémica declaración

Durante las cinco temporadas en las que ha sido transmitido MasterChef Celebrity en las pantallas de RCN, han sido varios los personajes que se han ganado el corazón de los colombianos, una gran parte de ellos provenientes de la región Caribe. Precisamente uno de los cocineros proveniente de esta zona del país ha dado de qué hablar en las redes sociales al dejar mal parado a sus paisanos con una polémica declaración.

En la segunda edición de este concurso culinario, el humorista y creador de contenido, Juanda Caribe , fue uno de los más destacados, siendo uno de los últimos eliminados, previo a la ronda semifinal. Este talentoso influencer ha generado una gran conversación digital luego de dar a conocer, en entrevista con Laura Acuña, las razones por las que se había negado a aceptarle a ‘Nuestra Tele’, ser parte del reality:

“Yo le dije cuatro veces no a MasterChef, por el único hecho de ser costeño, porque yo vivo en una ciudad en donde si tú quedas mal en alguna vaina, más nunca se les va a olvidar. Esta ciudad es la ciudad del ‘perrateo’. (...) Yo decía, donde yo vaya a MasterChef y me saquen de primero, voy a estar marcado toda mi vida como el “man que no valió ni un peso en MasterChef”, fueron las palabras del barranquillero, las cuales fueron refutadas por varios internautas, que mostraron indignación en los comentarios del videoclip posteado en la cuenta del programa de la presentadora, ‘La Sala de Laura Acuña’.

“Qué egocentrismo tan grande”, “Este man es y será siempre un ‘espantajopo’”, “Los complejos son jodidos”, “Perdió la humildad”, y “Se cree la gran cosa y no es nadie”, fueron algunas de las reacciones.

