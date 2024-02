Mi primera chamba: este fue el oso que hizo Greeicy Rendón en su primer trabajo

Greeicy Rendón es una cantante, actriz y bailarina que ha ganado gran popularidad en los últimos años gracias a su increíble talento y carisma. Además de ser una artista completa, Greeicy también es una persona muy humilde y cercana a sus fans.

Recientemente, Greeicy sea ha convertido en una figura muy importante en el canal Caracol siendo la jurado de la Voz Kids 2024, lo cual demuestra su gran trayectoria en el mundo de la música y su capacidad para reconocer el talento en otros niños. Además de su carrera musical, Greeicy también ha aparecido en varias producciones televisivas y cinematográficas en Colombia.

La intérprete de ‘Los Besos’ cuenta que todo ocurrió cuando tenía aproximadamente 15 años, pues la contactaron para presentar un casting en televisión el cual salió ganadora. Emocionada por preparar este papel, la joven empezó a aprenderse toda la escena, incluida las acotaciones que son la descripciones que debe de hacer el actor en la escena.

“Nunca había agarrado un libreto y allí existe algo que se llama acotaciones. Entonces está Carolina, dos puntos, el texto, pero siempre hay un parrafito que es donde te indica qué es lo que pasa”, señaló, agregando que ella no tenía ni idea.

Durante el casting, Greeicy tuvo la oportunidad no solo de decir lo que le tocaba, sino también contó con todo el sentimiento posible lo que debía realizar su personaje, lo que rápidamente llamó la atención de las demás personas en la sala.

“Les generó mucha ternura, no me cortaron, me dejaron terminar la ridiculez. Yo dije todas las acotaciones. Cuando terminé me dicen ‘Muy bien, súper. Vamos a repetirlo si quieres, sin embargo, ven te explicamos. Esto no tienes que decirlo’”, reveló Greeicy con tono de burla.