Greeicy Rendón: la mujer orquesta de la farándula colombiana

Greeicy Rendón es una de las caras más famosas de la televisión colombiana. Y se lo ha ganado a pulso desde sus inicios como una adolescente con ganas de llevarse el premio mayor en Factor XS. Ahora la vida le sonríe más que nunca. Su relación con Mike Bahía es de cuento de hadas, su carrera como cantante va en ascenso, y además, tuvo la oportunidad de conocer Europa gracias a La vuelta a Rusia en 80 días, formato presentado por estos días en el canal Caracol.

"Fue una aventura súper bacana, y es que para eso era el viaje, para divertirse, pasarla bueno y aprender mucho de esa experiencia. Además, todas esas risas y todos esos momentos pudimos mostrárselos a los televidentes con el objetivo de que la pasaran bien, y creo que cumplimos con el objetivo", le contó Greeicy a Publimetro.

La actriz y cantante asegura que uno de sus grandes miedos a la hora de aceptar la propuesta fue el manejo del inglés, y es que, como muchos saben, ella no domina el idioma.

"Obviamente fue complicado el tema de la comunicación porque si no puedo con el inglés, mucho menos con el ruso. Pero siempre encontré formas de expresarme, y bueno, fui y volví sana y salva".

Pero como el viaje fue tan corto, Greeicy tuvo que volver a la "dura" realidad: conciertos, números uno en las emisoras colombianas y gente pidiéndole más sencillos. Cabe recordar que el último de ellos fue Más fuerte, con un video que fue grabado en Estados Unidos.

"Cuando miro atrás me doy cuenta que todo el esfuerzo ha valido la pena. Todo se está viendo recompensado ahora, y también lo será a futuro", Greeicy Rendón.

"Me siento contenta y agradecida con el público colombiano por la aceptación. La mayor muestra de este agradecimiento es que Mike Bahía y yo seguiremos rodando con nuestro Amantes Tour 2018".

En cuanto a su carrera como cantante, en estos días también está dando de qué hablar por su colaboración en Perfecta, canción de Feid, otro artista colombiano involucrado con el género urbano.

Justamente hace poco se dio a conocer el video de este tema en el cual también aparece Greeicy, sacando al mismo tiempo sus dotes tanto para el canto como para la actuación. "Tan perfecta tú, hoy que saliste a la calle, tan perfecta que no necesitas a nadie", dice parte de la letra.

Además de la música y de la actuación, Greeicy también es conocida por su pasión por el deporte. Ella ha realizado diferentes campañas a favor del ejercicio y ahora es imagen de Reebok.

"Siempre le digo a la gente que no me gusta trabajar con cualquier marca, sino con aquellas con las cuales me siento completamente identificada, y sin duda, Reebok es una de ellas. Me gusta su lema, y es que uno puede ser mejor persona a través del ejercicio".

La caleña afirma que el deporte tiene muchas más implicaciones que las relacionadas a lo físico. "Cuando vos entrenas te mejora el día, te sientes feliz y te comunicas mejor con la gente y sin duda, sube tu autoestima".

Asegura que otra de las razones que la llevó a tomar la decisión de trabajar con la marca tuvo que ver con su forma de vestir.

"Yo creo casi todo el tiempo me la paso en tenis y con ropa deportiva. Confieso que si fuera por mí me subiría a los escenarios a cantar en tenis, pero bueno, mi equipo me dice que para eso sí debo verme más producida y tienen toda la razón, no puedes mostrarte así ante tus fanáticos, quienes finalmente pagan para ver un buen espectáculo. Pero yo soy de esas que ama la comodidad".

2007 fue el año en que Greeicy Rendón se dio a conocer en la televisión colombiana con su participación en el reality Factor XS

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar