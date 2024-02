⁠”Era la de antes”, Andrea Valdiri respondió las críticas y mostró sus pies sobre la tierra

Andrea Valdiri se dio a conocer en redes sociales gracias a su talento como bailarina, pero poco a poco su fama la llevó a ser creadora de contenido y sorprender con los escándalos que se generan en los ambientes digitales gracias a su vida personal, puesto que desde sus comentarios y opiniones sobre otras celebridades daban de qué hablar, y luego su noviazgo con embarazo incluido de Lowe León, su matrimonio fallido con Felipe Saruma y su pérdida de la cuenta de Instagram, hacen que sus seguidores no le pierdan el rastro.

Si bien es cierto que ha tratado de mantenerse al margen de los comentarios, rumores y especulaciones de los verdaderos motivos de su separación con el influenciador, sigue generando polémica con algunos comentarios y acciones que Yina Calderón junto a Epa Colombia, culpan como responsable de la perdida de cuentas de Instagram de otros famosos.

Es por ello, que usó sus historias de Instagram para aclarar que la Andrea Valdiri de antes se prestaba para polémicas, para hablar mal de otros, pero que gracias a todo lo que ha vivido, ha madurado y ya no presta atención al qué dirán.

“A mí no me interesa la vida de los otros ni soy quien para señalarlos, porque yo tengo miles de errores como ser humano, no soy perfecta. ¿Quién soy para criticar a otros?”, comentó, para luego decir que quienes crean polémicas lo hacen para conseguir seguidores por medio de una conversación negativa y con el paso del tiempo se van a quedar solas, por lo que invitó a hacer buen uso de las redes sociales.

“Esa era la Andrea de antes, la que entraba en polémicas porque no se deja y le gusta responder”, acotó, para compartir la reflexión de la pérdida de tiempo y el desgaste que le implica grabar un video para salir a hablar mal de otros, mientras puede enfocar su cabeza y su energía en ideas de negocio.