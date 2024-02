Lo volvió a hacer: ‘La Voz Kids’ cayó en audiencia ¿Cómo le fue a ‘Rigo’?

La serie ‘Rigo’, inspirada en la vida del ciclista antioqueño Rigoberto Urán, ha recuperado su trono como el programa más visto en la televisión nacional, superando a su rival más cercano, ‘La Voz Kids’ de Caracol.

A pesar de semanas en las que el talento de show infantil dominaba los rankings, esta vez ‘Rigo’, la telenovela de RCN, ha vuelto a imponerse con un impresionante nivel de audiencia. Protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán, la producción se ha convertido en una sensación en las plataformas digitales, generando tendencias cada vez que se emite un nuevo episodio.

El respaldo de su audiencia quedó reflejado en las mediciones de Kantar Ibope Media, situando a ‘Rigo’ en el primer lugar con un rating de 9,31 puntos en la noche del 12 de febrero, el más alto desde su estreno hace más de cuatro meses. En contraste, ‘La Voz Kids’ obtuvo 8,30 puntos, mientras que ‘Noticias Caracol’ alcanzó 7,43, Arelys Henao 6.44, y ‘La Casa de los Famosos’ luchó por mantenerse a flote con un bajo rating de 6,07 puntos.

🇨🇴 #RatingOficial 12 de febrero de 2024 pic.twitter.com/7niWTltWmp — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 13, 2024

En las redes sociales, los espectadores comentaron que la telenovela del ‘Toro de Urrao’ estuvo a solo 0,07 puntos de alcanzar una calificación de 10 en ese horario. Además, criticaron la falta de emoción en ‘La Voz Kids’, señalando que el nivel de esta temporada es decepcionante.

Por otro lado, lamentaron que ‘La Casa de los Famosos’ no haya logrado capitalizar el éxito de ‘Rigo’ para mejorar su propio desempeño. “Volvieron a subir a #Rigo como flor de un día y #LCDLFC nada que lo mejoran los de la producción, hay contenido para entretener, pero el canal no se ayuda”; “La Voz Kids’ es más de lo mismo ya no emociona”, comentaron los internautas en las plataformas digitales.