“Le doy 5 días, puro marketing”: Las reacciones por el cierre de la cuenta de Andrea Valdiri

La popular creadora de contenido Andrea Valdiri causó revuelo en las redes sociales al aparecer en un video para explicar las razones detrás del aparente cierre de su cuenta de Instagram. A través de una “cuenta prestada”, la modelo aclaró que su perfil no fue cancelado por voluntad propia, sino que fue inhabilitado sin su consentimiento, privándola de seguir compartiendo contenido con sus millones de seguidores.

La confusión sobre el estado de la cuenta de la bailarina se intensificó cuando comenzaron a circular capturas de pantalla que mostraban su perfil de Instagram con solo la foto de perfil, sin publicaciones ni seguidores visibles.

Le puede interesar: Andrea Valdiri tuvo grave error al referirse a Harry Potter y los fans no la perdonaron

En el video compartido en redes sociales, Valdiri abordó directamente la situación: “Bueno, les voy a contar rápido que mi cuenta de Instagram me la inhabilitaron porque hay personas que me están preguntando por aquí. Aparecí en el Instagram de Isabela para comentarles, para las personas que les caigo mal es bacanísimo, estarán festejando, pero no por mucho”.

La barranquillera continuó expresando su determinación para resolver el problema: “Y para la gente que me quiere, que le hago falta, que les hago el día, vamos a resolver el chicharrón, porque es el chicharrón”.

Estas declaraciones las realizó en voz baja, desde lo que parece ser el interior de un avión, agregando: “Vamos a resolver el chicharrón, les estaré comentando qué fue lo que pasó, les mando un beso y mis mejores energías. Voy en el vuelo, por eso es que voy hablando así, como sospechosa. Los amo”.

Las palabras de Valdiri generaron especulaciones y expectativas entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y curiosidad por conocer más detalles sobre el cierre de su cuenta. En las plataformas, los usuarios señalaron que se trataba de una estrategia para provocar intriga en la comunidad.

“Le doy 5 días para que la vuelva a abrir, puro marketing”; “Sí, si claro, va a cerrar la cuenta que le da de comer con millones de seguidores, solo la habrá desactivado pa’ descansar de los mondados que la critican y ya”, escribieron los internautas.

La modelo continúa siendo una figura influyente en las redes sociales, y sus seguidores aguardan con ansias su regreso a Instagram y la resolución de esta situación.