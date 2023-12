“Me pasó una cosa muy ‘maluca”: Jhonny Rivera habló tras forcejear con una fan en el aeropuerto

Jhonny Rivera, reconocido por su música y amable personalidad, ha logrado cautivar a numerosos fanáticos a lo largo de su carrera. Su reputación como un hombre de buen corazón, especialmente con los animales, ha contribuido a su popularidad. A pesar de esta admiración, en ocasiones, la interacción cercana del cantante con los fanáticos puede resultar un tanto agresiva, como la que le ocurrió recientemente.

Es conocido que en diversos conciertos, el cantante dedica tiempo para compartir con sus fanáticos, tomarse fotografías y conversar aunque sea un instante. Sin embargo, esta cercanía ha llevado en varias ocasiones a situaciones incómodas, como besos en la cara y daños en su ropa debido a la fuerza de algunos fans.

El incidente más reciente ocurrió a las 6:00 de la mañana de este 14 de diciembre en el aeropuerto de Cali, donde varias mujeres se le acercaron para tomarse una foto con él. Con amabilidad, Rivera accedió y posó para varios teléfonos inteligentes. Sin embargo, al empezar a caminar, sintió un fuerte tirón hacia atrás por parte de una mujer que insistía en que no podía irse sin la foto.

A través de un video, el cantante explicó: “Me cogió una señora del brazo y me jaló hacia atrás duro: ‘venga, que usted no se puede ir sin la foto’. El jalón fue tan fuerte que me quedó doliendo el hombro y a mí me dio rabia”. Ante la situación, forcejeó para liberarse del agarre. Al ver su comportamiento, dijo el artista, ninguna otra persona se acercó hacia él.

Señaló que en algunas ocasiones no puede ofrecerse para tomarse fotos debido a compromisos de tiempo, como cuando está apurado para abordar un vuelo y podría perderlo. Al principio del clip, Jhonny mencionó que se sentía muy mal, por haberle pasado esa cosa ‘muy maluca’, e insistió en que no le agrada que le exijan fotos ‘a la mala’.

En redes, los usuarios respaldaron su actitud hacia la seguidora. “Todo mundo sabe que usted es una gran persona, mi viejo, entonces, no se preocupe”; “Las personas deben entender que tú estabas de prisa y la mujer debería disculparse contigo pues fue muy grosera con su actitud”; “Ser artista es bien difícil, hay muchos fans que se sobrepasan”, escribieron los internautas.