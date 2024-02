“No es santo de su devoción” Fernán Martínez reveló lo que piensa de Juanes y Shakira.

Juanes es un cantante y compositor colombiano que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Él es conocido por canciones como “La camisa negra” y “A Dios le pido”. Juanes también es un activista social y ha trabajado en proyectos para ayudar a comunidades vulnerables.

Por otro lado, Shakira es una cantante y compositora colombiana que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Ella es conocida por canciones como “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka”. Shakira también es una filántropa y ha trabajado en proyectos para mejorar la educación y la salud en América Latina.

Ambos artistas han ganado múltiples premios, incluyendo varios premios Grammy Latinos y Grammy. También han colaborado con artistas de talla mundial como Alejandro Sanz y Beyoncé.

Ahora bien, Fernán Martínez es uno de los manager más importantes de la industria del entretenimiento y habló en el programa Juan Diego Alvira ‘Sin Carreta’ sobre el presente y futuro de la industria musical en el país.

[ Cantillo dejó claro que el Junior está para competirle a cualquier equipo en la Copa Libertadores ]

“Hay mucho talento en Colombia. Lo de la ‘Bichota’ es impresionante, creo mucho en Manuel Turizo, puede ser el que le pegue al perro otra vez. Hay cantantes de música popular que no han logrado pegar en México, ni Jessi Uribe ni Alzate, ninguno ha podido llegar a México”, dijo.

Por otro lado, ante el interrogante sobre la gran figura mundial para Colombia, Martínez no se guardó nada y fue contundente.

“Shakira, es muy grande, se reinventa. Tiene 47 años, es mamá, una señora, y sigue en Spotify, siendo un referente para los niños, es lo más grande”, puntualizó.

Sin embargo, a pesar de la admiración que siente por Shakira, Martínez confirmó que no es “santo de su devoción” como persona y entregó una anécdota imperdible.

“Cuando trabajé con Juanes, tuvo un par de desplantes con él, a mí me saludaba, pero a Juanes lo ignoró un par de veces, no me gustó. Además, su relación con De la Rúa, sus negocios, no me gustaba. Pero cada vez que la veo cantar, bailar, es muy buena”, confirmó.

[ Karen Sevillano llega a ‘La Casa de los Famosos’ y estalló las redes ]

Fernán Martínez afirmó que no se habla con Juanes desde que dejaron de trabajar juntos y que no le interesa saber mucho sobre el artista.