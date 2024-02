¿Hay cachos? Ex de Epa Colombia lanzó indirecta sobre la relación “estable” que tiene con Karol Samanta

Daneidi Barrera, más conocida como Epa Colombia se consolidó como empresaria de keratinas tras lograr su popularidad en redes sociales gracias al popular cántico que creó para apoyar a la Selección Colombia y ganar millones de seguidores que así como la han apoyado, le han criticados los escándalos que protagonizó mucho antes de convertirse en madre.

La figura pública sostuvo una relación sentimental de años con la futbolista Diana Celis, quien la acompañó en cada uno de sus cambios, desde que venía de un barrio humilde hasta cuando se compró sus lujosas propiedades y carros para luego sorprender con su ruptura sentimental e iniciar una nueva relación con su actual pareja, Karol Samanta, con quien incluso tomó la decisión de hacer familia al convertirse en madre.

Para sus seguidores no solo llamó la atención que el amor con Celis terminara de repente, sino que las indirectas que se enviaban eran constantes, pero ahora que Epa Colombia mantiene al tanto a sus fans sobre cómo avanza su embarazo y lo difícil que ha sido para ella esta etapa mientras cuenta con una relación estable, la futbolista apareció en sus historias de Instagram con una llamativa publicación que dejó a más de uno con dudas.

“Gracias a mi silencio tu relación “estable” sigue siendo “estable”, comentó Diana Celis junto a unos emojis de risa mientras frente a la cámara realizaba 21 con el balón y sonreía de manera pícara.

Al mensaje de la ex de Epa Colombia, hay quienes indican que la jugadora no supera a la empresaria, mientras que otros comentan que Epa Colombia seguramente la llama para desahogarse con ella y deja en evidencia que su ex fue su verdadero amor, pero hay quienes incluso salieron en defensa de Diana para asegurar que tan solo se trataba de un mensaje con humor, puesto que en ningún momento mencionaba a la influenciadora, por lo que no tenían que tomárselo en serio.