Epa Colombia enamoró a sus seguidores al mostrar el rostro de su bebé por primera vez

Epa Colombia es una reconocida influencer colombiana que ha tenido problemas en el pasado con la ley por su forma de ser. Sin embargo, logró recuperarse de todas sus situaciones difíciles y convertirse en una exitosa empresaria con su negocio de keratinas.

Daneidy Barrera se ha convertido en una verdadera millonaria gracias a su emprendimiento. Su negocio de keratinas ha sido todo un éxito y ha logrado posicionarse como una de las marcas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Su dedicación y esfuerzo la han llevado a alcanzar el éxito que tiene hoy en día.

Recientemente, la influencer compartió con todos sus seguidores el momento en el que vio el rostro de su bebé por primera vez. Fue un momento muy emotivo y especial para ella, y no puedo evitar emocionarse por la nueva etapa de su vida, tanto así que compartió su felicidad con todo el público nacional.

Epa Colombia ha logrado superar los obstáculos que se le han presentado en la vida y ha construido un futuro prometedor para ella y su familia. A pesar de los problemas con la ley que tuvo en el pasado, ha demostrado que con esfuerzo y determinación se pueden lograr grandes cosas.

[ Este es el gabinete oficial del alcalde electo de Cali, Alejandro Eder ]

A través de su cuenta de Instagram, la también empresaria compartió un momento bastante emotivo para cualquier mamá, las primeras imágenes del rostro de su bebé, que fue tomado en una radiografía tipo 3D durante la ecografía.

“Les presento al amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado, la espero con ansias. Llenaste mis vacíos, me curaste el alma”, fue el escrito por Epa Colombia en sus historias, con la imagen de su hija expuesta en un monitor de pantalla.

[ https://www.publimetro.co/entretenimiento/2023/12/19/estos-son-los-lujosos-restaurantes-que-tiene-el-chef-de-dia-a-dia-juan-diego-vanegas/ ]

Tras publicar ese lindo video, la influencer recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores que la felicitaron y le desearon lo mejor para ella y su familia: “Te mereces lo mejor, tienes cómo darle u hogar a un bebé y eso es hermoso ❤️”, “Lindo mensaje de vida 👏”.