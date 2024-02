“Vendía butifarra a la orilla del río”: compositor de Silvestre Dangond contó cómo le tocó ‘sudarla’ para salir adelante

Silvestre Dangond es hoy por hoy uno de los artistas y cantantes vallenatos con mayor reconocimiento en el país. El famoso se hizo viral recientemente en las redes sociales luego de que se diera a conocer que se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, un espacio que se ha destinado para los eventos más grandes de la música y del deporte.

El cantante tuvo que ver como muchos de los usuarios en X cuestionaron a los productores del evento pues no consideran que el vallenatero pueda asumir la responsabilidad de llenar El Campín. No obstante, Silvestre se ha mostrado bastante entusiasta pues miles de sus fanáticos le han manifestado su respaldo. No obstante, frente a la polémica que se desató por la realización de su concierto, también se conoció nuevos detalles sobre su equipo de trabajo entre los que se destaca un compositor que le ha escrito más de 5 éxitos del cantante.

Se trata de Isaac Calvo, un humilde compositor que antes se dedicaba a la vender butifarra en el Festival Vallenato y a las orillas de río en Valledupar. La suerte de este hombre cambió cuando Silvestre, uno de los artistas de vallenato más reconcidos, lo hizo parte de su selecto equipo para que le escriba canciones. Dentro de los éxitos que este hombre ha compuesto para el vallenatero se destacan canciones como:

‘La misteriosa’

‘Esta vida loca’

‘La gringa’

‘Me tiene pechichón’

‘Va con su marido’

De acuerdo a Pulzo, el compositor en la actualidad ya no se dedica a vender butifarras como lo hizo en algún momento, sino que logró graduarse de Derecho y ejercer su profesión, mientras a la par se dedica a componer canciones.