Lowe León fue denunciado por violencia intrafamiliar contra su esposa en Barranquilla

Lowe León fue denunciado por violencia intrafamiliar agravada contra su esposa. El cantante barranquillero deberá comparecer ante la Fiscalía, este jueves 8 de febrero, por las presuntas agresiones contra Liceth Córdoba, según informaron medios locales en Barranquilla.

Por su parte, su expareja, Liceth Córdoba ha borrado todas las fotos del cantante de sus redes sociales, al igual que León y ambos se dejaron de seguir. Algunos incluso han pensado que Lowe lanzaría una canción y que este escándalo hace parte del mercadeo del tema.

Un documento, presuntamente emitido por la Fiscalía General de la Nación y difundido en las redes sociales por el creador de contenido Jeiner Estupiñán, nombraría a Luis Eduardo León Amaris como acusado de “violencia intrafamiliar agravada” en la ciudad de Barranquilla.

El creador de contenido Jeiner Estupiñán, agregó que el conflicto escaló a violencia física en más de una ocasión, existiendo supuestamente testigos de estos hechos: “Aparte de todo, Lowe la golpeó en más de una ocasión y hay testigos de lo sucedido”.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente esta información y sigue siendo motivo de especulación, según las declaraciones, circulan rumores que sugieren que Córdoba habría descubierto posibles infidelidades de León respaldadas por videos y fotografías, lo que podría haber motivado la presentación de la denuncia. Además, se alega que Córdoba habría sido víctima de violencia física por parte de León en más de una ocasión.

El año pasado Lowe León, expareja de la empresaria Andrea Valdiri lanzó el tema “Se metió el León”, en ritmo de merengue, el cual es una respuesta a sus críticos, donde resalta lo que ha logrado con su trabajo, puesto que vale la pena recordar, que los fans de Valdiri le comentaban que su reconocimiento musical se debía al impulso que le dio la también bailarina en sus redes sociales mientras les duró el amor.

Es por ello que los fans no perdieron de vista una frase que pareciera está dirigida a la mamá de su hija, puesto que Felipe Saruma se encargó de ser el padre de Adhara mientras él rehizo su vida e incluso tuvo un hijo con el que sí comparte.

“Por ahí me dicen que soy mal padre, no le hago caso, me vale madr3″, cita la letra de Lowe León.