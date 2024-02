¿Qué beso tan desagradable? Esta fue la incómoda situación que vivió Julián Román con reconocida actriz

Julián Román, un talentoso actor colombiano que ha dejado huella en la industria del entretenimiento. Para empezar, Julián es hijo del reconocido actor y profesor Edgardo Román, quien le inculcó su amor por las artes escénicas desde muy joven. Gracias a su formación y dedicación, Julián ha logrado consolidarse como uno de los actores más versátiles y destacados de su generación.

Su carrera comenzó en el teatro, donde participó en diversas obras y producciones. Posteriormente, incursionó en la televisión y el cine, interpretando diversos personajes que han dejado una huella imborrable en el público. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su papel en la serie “Los Reyes”, donde interpretó al hijo más divertido de la televisión colombiana. También ha participado en películas como “Golpe de estadio” y “En coma”, donde demostró su gran capacidad actoral.

Pero Julián no solo se dedica a la actuación, también es un activista comprometido con diversas causas sociales y políticas lo que le ha traído varios conflictos laborales y personales, pero gracias a su talento ha sabido resaltar entre sus compañeros actores y continúa trabajando en el mundo del entretenimiento.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al programa de LOS40 ‘Los impresentables’, reveló el incómodo momento que vivió con una compañera de grabación: “Sucede que la otra actriz fumaba mucho, aunque en la serie nosotros no éramos pareja y luego el libretista nos dijo que debíamos tener escenas de besos”, contó Julián Román.

Después señaló: “Yo la veía fumar y le dije: ‘Oye, ¿te puedo pedir un favor? Si tenemos escenas de besos, podrías no fumar una hora antes, o comer una mentica’”.

Sin embargo, ella pensó que eso era una falta de respeto, entonces hizo caso omiso a la recomendación de Román.

“Esa era como la tercera vez y eso no fue chévere, entonces me llevé una cebolla, la masqué, nos dimos el beso y la cara de la nena fue de sorpresa y me dijo: ‘¡Qué!’”.

El actor que personificó a Joaquín Estrella en ‘El Señor de los Cielos’, le contestó a la actriz: “Yo siento lo mismo con lo del cigarrillo, entonces jugamos a eso”.

Román dice que se arrepiente y que no lo volvería a hacer eso con ningún compañero en ‘set’.