Así fue la supuesta reacción de Andrea Valdiri después de rumores de un nuevo amor de Felipe Saruma

La historia de amor entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri fue una de las relaciones más sonadas de la farándula colombiana, ya que después de anunciar su compromiso y posterior matrimonio, en redes sociales eran la pareja más amada.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba eran los rumores de divorcio de la pareja poco después de cumplir un año de casados. Tras mantener todo esto en rumores, el pasado 23 de noviembre de 2023 se confirmó el divorcio de dicha pareja, desatando diversos comentarios en redes sociales. A los pocos días ambos se mostraron pasando las festividades decembrinas con sus respectivas familias, y hasta solos como en el caso de Saruma.

Andrea Valdiri habría reaccionado a los rumores de un nuevo amor de Felipe Saruma

En las últimas horas el mismo Saruma publicó un video con una mujer en sus redes sociales, despertando las sospechas de que dicha mujer sería la nueva pareja sentimental del creador de contenido. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto. Pero lo que más ha llamado la atención es uno de los recientes videos de Andrea Valdiri en sus redes sociales cantando una canción de despecho y muchos sospechan que es por su ex esposo, ya que la letra dice “Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte”.

Así mismo, los comentarios no se hicieron esperar mencionando “Saruma no veas esto, es una trampa”, “Nada machi ya ni te creo tanto que te defendí”, “Alguien que le diga a Saruma que no vea esto, jajajajaj es trampa”.