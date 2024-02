”Yo ya soy papá”: Jessi Uribe reveló los planes de tener su quinto hijo con Paola Jara

Jessi Uribe, esposo de Paola Jara, es uno de los exponentes de la música popular más importantes del género gracias a sus éxitos musicales, puesto que desde sus inicios como mariachi, se ha encargado de mejorar su voz y trabajarla para lograr junto con las letras que compone, las mejores canciones para hacer que sus seguidores se sientan identificados con las situaciones y emociones que quiere transmitir. Ahora, ha dado de qué hablar con varias de las revelaciones que ha realizado sobre su vida privada, su matrimonio y sus recuerdos nunca antes contados.

El bumangués reveló a la periodista española Eva Rey cómo se ha sentido en su etapa como padre, puesto que vale la pena recordar que tiene cuatro hijos junto a su primera esposa, Sandra Barrios, además de hablar sobre las revelaciones que Paola Jara también dio a la periodista sobre su visión como madre.

El cantante no perdió la oportunidad y dejó claro que a pesar de tener a sus niños y de la buena relación que ellos tienen con su actual esposa, sí han hablado del tema de ser padre, al punto de haber dejado de lado la planificación para que en los tiempos de Dios, la buena nueva llegue a casa.

“Trabajamos a diario... no nos cuidamos. Yo sí quiero, me gustaría, yo tengo ganas... Ya yo soy papá tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas, pero sí me gustaría tener otro”, mencionó en la entrevista.

Además, Jessi Uribe dejó claro que sus deseos de ser padres no pueden confirmarse que se den en este 2024 puesto que depende de muchos factores, pero que ellos como pareja tomaron una decisión, están poniendo de su parte y están esperando el momento en el que la feliz noticia alegre aún más su hogar y los consolide como familia, ya no solo con Luna, Alan, Sarah y Roy, sino con un hijo propio con Paola Jara.

