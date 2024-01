“Cambiaba besos por empanada”: Entre lágrimas, Jessi Uribe recordó los difíciles momentos que tuvo que vivir en su infancia

Jessi Uribe se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la música popular, gracias a sus inicios como mariachi a su corta edad, para luego ganar reconocimiento por su participación en ‘Yo me llamo’, donde con su talento conquistó a sus seguidores y a los televidentes que lo han apoyado con cada uno de sus lanzamientos.

En entrevista con Eva Rey, y como adelanto de la profunda conversación que sostuvo la presentadora española con el esposo de Paola Jara, Jessi Uribe dejó ver un poco de los sentimientos más profundos que guarda en su corazón, esos que no revela en redes sociales y que marcaron su vida para soñar en grande y lograr lo que ha alcanzado hasta el momento.

Lea también: ¿A un lado los hijos de Jessi? Paola Jara mostró con quién se da los mejores “arrunchis”

Cuando la expresentadora de RCN le preguntó sobre sus recuerdos de infancia versus lo que tiene ahora, el cantante entre risas nerviosas, se quebró y con lágrimas en sus ojos y el corazón arrugado, mencionó:

“Es muy lindo todo lo que he conseguido porque le doy gracias a Dios porque me hizo olvidar las cosas que me hicieron falta de niño”.

Además mencionó uno de los episodios que más lo marcó en su infancia, y con gracia dio a conocer la manera en la que trataba de sobrellevarlo: “Miro atrás ese niño y lo que consiguió fue hermoso... Muchas veces fui al colegio sin comer y los niños que estudiaban conmigo comían y yo sin pena les pedía empanada... Yo era bonito entonces a las niñas con su empanada le decía “¿un muelazo? y le doy un beso”.

Lea también: Esta es la cifra millonaria que Jessi Uribe le envía a sus hijos de cuota alimentaria

Finamente acotó que todo son lecciones que deja la vida, y gracias a su esfuerzo hoy puede decir que sus hijos jamás vivirán lo que él tuvo que atravesar. “Pero ver todo lo que he conseguido es bonito porque yo no tengo rencor con nada de mi vida, pasé por muchas cosas, pero se me olvidaron y hoy doy muchas gracias a Dios por eso”, indicó Jessi Uribe.