“No sirven para nada”: ‘Epa Colombia’ recibe críticas por despectivo comentario sobre los hombres

‘Epa Colombia’ volvió a encender las redes sociales a propósito de un comentario sobre los hombres que para muchos internautas fue bastante incómodo y despectivo. Y si bien la empresaria quería reafirmar que no necesita a nadie del sexo masculino para salir adelante, al final todo fue interpretado de otra manera más polémica.

La colombiana le ha estado dedicando la mayoría de sus publicaciones en las redes sociales a su faceta como mamá, mostrando con frecuencia el avance de su barriga, las cosas que ha comprado y que le han regalado a su bebé, además de protagonizar sesiones de fotos para recordar esta etapa maternal.

Pero a pesar de esto no se ha olvidado de sus negocios, tomando en cuenta también algunas historias de Instagram para dar a conocer sus keratinas y otros productos para el cabello, con promociones, nuevos lanzamientos y hasta concursos.

También le gusta mostrar su faceta carismática al compartir con otras figuras de las farándula colombiana, como en una reciente publicación en la que aparece con el influencer conocido como ‘Querubín Rebelde’, aprovechando el momento para hablar de su embarazo.

Y en el proceso, Epa Colombia manifestó qué opina sobre los hombres, indicando que para ella solo sirven para ayudar a procrear a la mujer: “los hombres solo sirven para aportar el semen, porque de resto no sirven para nada”.

Ante esto, el influencer aprovechó para decirle a la colombiana que en el caso de quedar inconforme con su bebé, él se ofrecía para ayudarla a hacer otro, algo a lo que ella accedió sin problemas.

Epa Colombia recibió varias críticas por su comentario

Si bien unas pocas mujeres simpatizaron con la manera de pensar de la empresaria, aplaudiendo su actitud feminista e independiente, una gran cantidad de usuarios de Instagram no se contuvieron para criticarla y burlarse de este enfoque que tiene.

“Solo sirven para aportar el semen. Nada más ni nada menos que la mitad del bebé”, “Un hombre creó la fórmula de la keratina que vende”, “Que a ella no le gusten los hombres sentimentalmente no quiere decir que los hombres no sirven para nada” y “Qué tal uno salir a decir que las mujeres no sirven pa nada” son algunas de los mensajes negativos que le dejaron a Epa Colombia.