‘Epa Colombia’ se dio este costoso lujo que podría poner en riesgo a su bebé

‘Epa Colombia’ le mostró a sus seguidores algunas prendas de ropa que ha comprado para su etapa de maternidad, revelando ciertas prendas holgadas, ideales para llevar a medida que su barriga va aumentando de tamaño. Pero también compró otro detalle que no solo terminó siendo muy costoso, sino que podría ser perjudicial para su bebé.

Desde que se enteró que estaba embarazada, la empresaria de keratinas ha demostrado su emoción a través de las redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles sobre este proceso que está experimentando, desde la partes negativas como los fuertes síntomas que ha presentado, hasta aquellas en donde deja ver algunas de las compras que le ha hecho a su niña

Y a propósito de esto, la colombiana le mostró a sus seguidores que también ha comprado ropa para ella, específicamente algunas prendas anchas, ideales para estar cómoda mientras va creciendo su barriga.

La primera prenda que mostró Epa Colombia fue una blusa corta y ancha con detalles particulares que le daban un aire de época: “no te vayas a burlar ni a decirme ridícula, ¿cómo me quedó?”. En el fondo del clip se puede escuchar a su novia, Karol Samantha, que se ríe de su atuendo, indicándole que se ve tierna.

Seguidamente mostró una blusa más moderna, siendo esta en color blanco y mucho más larga, abierta en los costados y bastante holgada, en donde se podía apreciar un poco más su barriga de embarazada.

El peligroso ‘lujito’ que se dio Epa Colombia

En la misma serie de historias mostró que no solo se compró ropa maternal, sino también calzado para todo tipo de ocasiones, mostrando unas botas altas de cuero bastante vistosas y que encajan con su estilo.

“Íbamos a comprar unas botas de las baratas, entramos al sitio y yo no pregunté nada, ni siquiera el precio, amiga. Y yo cuando me las medí, yo: ‘sí, amor, me las voy a llevar’”, empezó a contar Epa Colombia.

Pero para su sorpresa, las botas no salieron del todo baratas, indicando en la misma historia que le salieron a 1.300.000 pesos.

Además, del costo, que la joven utilice estas botas de tacón podría ser perjudicial para su embarazo, ya que evidentemente ayudan a entorpecer un poco el equilibro de quien las usa, generando un potencial peligro no solo para la madre, sino también para su bebé, además de dejar otros síntomas incómodos que pueden generar como más molestias en la espalda y edemas en los pies.