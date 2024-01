¿No funcionan igual? Yeferson Cossio se buscó un problema con su novia por culpa de sus piernas

Yeferson Cossio contó una anécdota muy privada que vivió junto a su novia, Carolina Gómez, indicando que la situación se tornó problemática por culpa del funcionamiento de sus piernas, de modo que lo que prometía ser una noche romántica y picante, al final terminó en una gran decepción para él.

El influencer se sometió recientemente a una operación para tener unos centímetros más en sus piernas, de modo que pudiera ser un poco más alto. Durante los primeros días después de su intervención contó que es una de las cirugías más costosas y más dolorosas, pero que decidió darle la oportunidad porque le hacía ilusión tener un par de centímetros extra.

A través de sus historias y sus publicaciones de Instagram, el creador de contenido ha dejado ver que su recuperación no ha sido fácil, compartiendo que tuvo que estar en una silla de ruedas durante varios meses, soportando fuertes dolores en sus extremidades.

Y si bien actualmente ya puede caminar apoyado con muletas, las cosas no parecen ser fáciles para él, ya que a propósito de su condición actual terminó involucrado en un problema con su novia, según narró en una de sus historias de Instagram.

“Hoy a las 12:30 de la mañana, ya recansados, ya estábamos para dormir, yo ya estaba medio dormido cuando se acostó la muchacha y está coqueta, entonces me tocaba el pene. Yo estaba muy dormido, en serio no quería, yo me quería dormir (...) y yo me corría y ella se corría y metía la manita por encima del boxer”, empezó a narrar el joven.

Seguidamente contó que tenía tanto sueño que incluso puso una almohada entre ellos como barrera, la cual no sirvió de mucho ya que la colombiana la rodeó y siguió con sus actividades provocadoras.

Yeferson Cossio quiso complacer a su novia, pero no salió bien

Ante la insistencia de la muchacha, el creador de contenido decidió “mantener su dignidad” y responderle de manera positiva. Pero antes de entrar en el ambiente, decidió ir a darse un baño porque estaba sudado y se sentía incómodo.

“Mi casa es más bien grande, y yo entonces con las muletas, entrando al baño de la misma habitación me demoré como cinco minutos yendo hasta el baño. Me bañé y me devolví en las muletas”, contó Yeferson Cossio.

Pero para su sorpresa, las cosas terminaron de manera problemática, ya que cuando él regresó la joven ya estaba dormida en la cama.

Y de acuerdo con lo que dijo Carolina, el problema podría estar en el desempeño de sus piernas, ya que por apoyarse en sus muletas se tardó cerca de 15 minutos en bañarse, admitiendo que el sueño le terminó ganando en ese momento.