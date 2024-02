Cintia Cossio contó cómo una tía intentó vender su virginidad a los 13 años

Cintia Cossio se dio a conocer en redes sociales por aparecer constantemente junto a su hermano Yeferson Cossio al realizarse cualquier tipo de bromas pesadas entre ambos, generando cualquier tipo de controversia en redes sociales, ya que consideran que ese tipo de tratos pasados no son “propios de hermanos”. Pese a que en la actualidad ambos hermanos cuentan con una estabilidad y gran poder adquisitivo, han comentado que no siempre fue así. Sin embargo, Cintia ha decidido revelar un nuevo capítulo doloroso en su vida cuando era una niña de 13 años.

Tía de Cintia Cossio intentó vender su virginidad a los 13 años

En medio de una entrevista con La Kalle la creadora de contenido comentó por primera vez lo que tuvo que vivir a corta edad “Tengo una tía que trató de vender mi virginidad a los 13 años(...)Un duro de la feria del ganado”. Frente a esto, el comunicador añadió “Eso escuché,. a los 13 años te ofreció por cinco millones de pesos”. Frente a esto, Cintia añadió “Yo no sé qué pasó ahí...Ella llegó de la nada y dijo ´mami este señor de la feria del ganado está ofreciendo cinco millones, esto y lo otro, ustedes que tienen tanta necesidad’ ”.

Frente a lo que ella no dudó responderle frente a los valores inculcados por su madre “Uy tía a lo bien, si algo me ha enseñado mi mamá es que cuando lo dé, lo dé por amor y cuando lo dé lo voy a dar es por amor o porque quiero, porque me pica la cucaracha y no por plata”.