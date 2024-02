¿Adiós a lo sexy? Luisa Fernanda W contó por qué ya no se viste de manera provocativa

Luisa Fernanda W le dijo adiós a los atuendos atrevidos, o al menos a frecuentar este tipo de prendas, indicando en un video de Instagram la razón por la cual ya no suelen encajar con su personalidad y con su estilo de vida. Y a propósito de este anuncio, la joven recibió comentarios mixtos de sus seguidores.

La creadora de contenido suele llenar sus historias y su feed de Instagram con diversas publicaciones enfocadas en el estilo y la moda, compartiendo con frecuencia varios de los atuendos que escoge para su día a día, además de protagonizar algunos clip estilo tutorial donde enseña varias técnicas de maquillaje.

De hecho, hace un par de años tenía una especie de sección en sus redes sociales en las que tomaba los comentarios de sus seguidores para improvisar un atuendo para distintas ocasiones específicas, desde ir a recoger a los niños al colegio hasta firmar un acta de divorcio, la mayoría de ellos con estilo atrevido y revelador.

Sin embargo, desde hace varios meses este tipo de contenido no figuró más en el perfil de Luisa Fernanda W, tomando en cuenta un estilo más conservador en lo que respecta a su vestimenta.

Y si bien varios seguidores ya lo habían notado, no fue sino hasta un reciente video que explicó las razones por las cuales ha dejado atrás este estilo, admitiendo que ahora está más orientado a sus facetas actuales.

“Cuando yo hacía estos videos así, con los vestidos sensuales, eran vestidos que por lo general yo no los usaba para salir. Los usaba sarcásticamente para mis videos, y claro que antes tenía un estilo muy llevado a lo seductor. No significa que ahora no lo tenga, claro que sí, pero mi estilo sí ha cambiado un montón”, empezó a narrar la influencer.

¿Por qué Luisa Fernanda W optó por un estilo diferente?

En el mismo clip, la creadora de contenido explicó que este cambio a la hora de vestir está soportado por diferentes razones que van desde su edad hasta su rol de mamá.

“Ahora tengo 30 años, pues que ya soy mamá de dos [niños], que ya me identifico con otras cosas”, contó Luisa Fernanda W.

También explicó que antes solía vestirse para complacer a los demás, pero desde que un libro llegó a sus manos, las cosas cambiaron por completo, indicando que ahora sus outifts están alineados a sentirse cómoda, independientemente de la opinión de los demás.

Estas declaraciones dejaron comentarios mixtos en su publicación, con algunos de sus seguidores apoyando su decisión y su estilo, mientras que otros criticaban las prendas que usa actualmente.