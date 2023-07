Por proponerle reto extremo, Alina cancelaría boda con Jim Velásquez: “voy a buscar un hombre de mi edad”

“Amor, yo crecí viéndote cuando yo tenía un añito, mi mamá me ponía a ver ‘Pedro El Escamoso’. Y desde ese momento yo supe que tú eras la mujer de mi vida”, con esta frase, el joven actor Jim Velásquez, le propuso a su novia, Alina Lozano, si quería casarse con ella, en medio del programa en vivo, ‘Bravísimo’ de CityTv. Ella, totalmente sorprendida y casi sin palabras, le dijo que sí y le agradeció porque “nunca me habían pedido matrimonio”.

Sin embargo, esta pareja lleva causando todo tipo de reacciones en redes sociales, pues muchos cuestionan si es actuado o no, pero sobre todo su gran diferencia de edad. Vélasquez tiene apenas 23 y años y ella -recordada por su papel de ‘Nidia’ en la exitosa serie de ‘Pedro el Escamoso’- 54 años.

Su relación ha avanzado a tal punto, que la actriz se sometió al quirófano en las últimas semanas, para mejorar su rostro y sentirse más joven. Aclarando que esto fue una decisión propia y no por su prometido.

“Ya no me quiero casar contigo”: Alina a Jim Velásquez en venganza por proponerle reto extremo

Recientemente, la pareja de actores pasaron un tiempo juntos en el Parque de diversiones Mundo Aventura. A través de la cuenta de Instagram de Jim Velásquez, él compartió un video en el que retaba a Alina subirse en una atracción de alto impacto.

Aunque la actriz estaba convencida y segura en un principio, las cosas no salieron como esperaban.Una vez en el aire, los gritos y sustos de Alina no faltaron. “No me siento tan segura ya. De pronto ya no es tan buena idea. No quiero. No, por favor. Me quedo sin aire. No puedo más. Arcángel San miguel”, decía.

Una vez paró la atracción y llegaron a tierra firme, ella le dice: “Ya no me quiero casar contigo. Ya no nos vamos a casar. Yo voy a buscar un hombre de mi edad, un hombre de mi edad que juegue cartas, no tú”. A lo que Velásquez respondió: “Que me estás diciendo. No me digas esto”.

“Un hombre de mi edad jajajaja que juegue cartas me hizo reír 😂”. “Yo creo que Alina nunca le habia rezado tanto tan arcangel San Miguel jajajaja”. “ajajajajajaa mori de risa un hombre q juegue cartas 🃏 😂😂😂😂😂😂 divinaaaaaa”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.