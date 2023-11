Es oficial: Alina Lozano y Jim Velásquez dieron el sí en el altar en lujosa hacienda a las afueras de Bogotá

Alina Lozano y Jim Velásquez se han convertido en una de las parejas más polémicas de la esfera digital, pues desde que se confirmó su relación la serie de críticas no se han hecho esperar debido no solo a la diferencia de edad con la que cuenta sino también que para muchos, simplemente se trataría de una estrategia de marketing. Sin embargo, los problemas para la pareja no terminaron allí, tanto así que sus respectivas despedidas de soltero, terminaron generando revuelo. Pero, por fin, este 23 de noviembre la pareja dio el sí en el altar.

El esperado día llegó para la pareja quien luego de diversos problemas, los cuales fueron divulgados a través de las redes sociales, se mostraron emociones por llegar al altar. En una lujosa haciendo en Subachoque a las afuera de Bogotá, en donde varias figuras entre ellas Yina Calderón y ‘Epa Colombia’, con sus respectivas familias fueron los principales invitados. Asimismo, y teniendo en cuenta lo vital que resulta para la pareja este hecho, varios medios de comunicación también hicieron presencia en este lugar.

De acuerdo a los diversos compartidos a través de las redes sociales, la emoción por parte de Alina y Jim fue evidente, así como también fue considera para muchos su gran talento en la actuación. Pues, ante la divulgación de esta ceremonia la serie de críticas no han faltado, asegurando dentro de pocos meses este “feliz matrimonio” llegará a su fin e inlcluso aseugarnd que puede que todo este evento haya sido perfectamente organizado, pero no real.