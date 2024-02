Jessi Uribe se gasta un ‘platal’ en costoso licor con el que le gusta subirse ‘prendido’ a los conciertos

Paso a paso, el cantante de música popular Jessi Uribe, está haciendo las gestiones necesarias para a futuro sentarse en la mesa de grandes del género como: El Charrito Negro, Luis Alberto Posada y el fallecido Darío Gómez. Pero, acorde a una reciente entrevista, no solo su talento tiene que ver para destacar en los escenarios, a esto se le suma el consumo de un costoso licor que siempre debe estar presente en sus conciertos. ¿Cuánto vale?

El 2023, fue un año lleno de éxitos para el bumangués de 36 años, que dentro de su lista de sueños por cumplir logró tachar uno bastante anhelado, una presentación en el Movistar Arena de Bogotá; hecho que logró concretar con su evento llamado ‘Noches de Palenque’. Precisamente en estos sucesos memorables, no puede faltar una copa de trago para celebrar, y en conversación con la española Eva Rey de ‘Desnúdate con Eva’ , el intérprete de ‘Dulce pecado’, mostró su gusto por una botella en específico.

Se trata del Tequila ‘1800′, de la casa Jose Cuervo, más específicamente el perteneciente a la gama ‘Cristalino Añejo’, cuya botella de 700 mililitros se consigue por $295.000 pesos en algunas cadenas de supermercados. Es tal el gusto por esta bebida que Rey se atrevió a preguntarle a Uribe si en alguna ocasión se ha atrevido a tomarse la totalidad de la botella, a lo que contestó:

“Completa no, me muero. (...) Pero en un show largo si me la he tomado, pero de a ‘shotsitos’. (...) Yo nunca me emborracho, me prendó horrible, canta uno mejor. A mí me encanta cantar prendido. (...) No soy capaz de cantar sin un ‘traguito’ siquiera, me gusta”, argumentó Jessi.

