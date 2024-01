⁠”No me quejo”, Luisa Fernanda W reveló cómo fue su niñez cuando no existían las redes sociales

Luisa Fernanda W fue una de las pioneras en el tema de la creación de contenido en redes sociales, en especial en YouTube donde demostró que el entretenimiento y el contenido de valor tienen una gran importancia para los usuarios, por lo que con el nacimiento de cada red social, se ha encargado de reinventarse para sorprender con su imaginación y la forma en la que puede mostrar la vida por medio de distintos formatos gracias al video.

Ahora que está comprometida con el cantante Pipe Bueno con quien ha conformado una sólida familia con sus hijos Máximo y Dómenic, mantiene a sus más de 19 millones de seguidores atentos de lo que es su nueva faceta como madre, puesto que ha demostrado un cambio en su personalidad e incluso en su manera de vestir, por lo que por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias, mencionó cómo fue su infancia.

Sin los mayores lujos, dejó saber que sus padres le dieron a ella y a su hermana, quien es abogada de profesión, Angie Mejía, la mejor infancia que pudieron hacer tenido.

“La verdad es que todo. Yo les puedo decir que me doy el lujo de contar que tuve una niñez maravillosa e inolvidable, de hecho, tengo muchos recuerdos lúcidos de mi niñez… mis papás hacía todo para hacerme feliz, por darme gusto dentro de lo que se podía. Maravillosa, no me quejo de nada”, comentó la influenciadora.

Lejos de la idea del internet y las redes sociales, la creadora de contenido también mencionó la gran enseñanza que le dejó su madre Viviana Ríos, y que por eso ella intenta hacer lo mismo para con sus hijos, puesto que cuando su mamá volvía del trabajo, se dedicaba a jugar con ella como una niña chiquita y por ella valora tanto el tiempo en familia, puesto que su mamá siempre se esforzó para demostrarle su amor y hacerla feliz.

