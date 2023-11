Luisa Fernanda W reveló cuál es su ‘santo remedio’ para calmar todos sus males

Luisa Fernanda W aprovechó una serie de preguntas en Instagram para revelar uno de sus secretos: el método al que recurre cuando no se siente bien y necesita calmar todos sus males. También abordó el tema de su peso, revelando que tuvo un desacuerdo con Pipe Bueno debido a esto.

La creadora de contenido suele ser muy abierta en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de información con sus fans y mostrando varias de sus facetas, desde la profesional en donde habla de sus emprendimientos, pasando por la maternal al dejar ver cómo pasa tiempo con sus hijos, además de una muy personal en donde habla de su día a día.

Sobre esto último, los temas pueden ser muy variados como lo que hace durante su día o lo bien que la pasa en sus viajes y reuniones. Pero también le gusta protagonizar sesiones de preguntas y respuestas para hablar de diferentes tópicos y que así sus fans la puedan conocer mejor.

A propósito de esto, la joven fue abordada sobre la ansiedad, preguntándole si en algún momento llegó a tener problemas de este tipo y cómo los manejó. Sin embargo, Luisa Fernanda W contestó que si bien no ha sufrido de ansiedad, igual le ha tocado enfrentar problemas.

Ante las adversidades en su vida, la empresaria confesó que tiene una solución que al menos a ella siempre le funciona: aferrarse a su fe.

“Todo se lo entrego a Dios. Es como que, sea lo que sea que pase en mi vida, es la voluntad de Dios y yo sé que Dios siempre va a querer lo mejor para mí. Entonces, si pasa algo no tan bueno en mi vida, yo sé que algo mejor vendrá, o si algo termina entonces es porque hasta ahí era, y todo en el tiempo de Dios perfecto”, dijo la colombiana.

Luisa Fernanda W también habló de un conflicto que tiene con Pipe Bueno

En la misma sesión de preguntas y respuestas, la influencer aprovechó para pronunciarse respecto a un desacuerdo que tuvo con su pareja, el cantante Pipe Bueno, todo a propósito de los kilos que subió recientemente.

En uno de sus reels mostró que, a partir de esto, sus nalgas también aumentaron su volumen, presumiendo este detalle en el clip. Pero en sus historias de Instagram contó que hubo un pequeño desacuerdo entre ella y su prometido respecto a esto.

Y es que, según comenta Luisa Fernanda W, mientras que el artista disfruta de la apariencia de su esposa tal y como se ve ahora, ella gusta de un look un poco más esbelto, generando una discusión entre ellos.

“Pipe me dice que me quede ahí: ‘amor no, ahí estás perfecta’, y bueno, yo le creo, ahí estoy bien, no me puedo pasar de ahí. Pero a mí sí me gusta estar un poquito más delgada, un gusto personal. Entonces yo le digo: ‘mi amor, lo siento, yo sé que a ti te gusta esa nalga, pero a mí me gusta estar un poquito más delgada’”, contó la joven.