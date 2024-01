Majida Issa reveló como fue hacer escenas íntimas cuando interpretaba a ‘La Diabla’

Majida Issa es una reconocida actriz y modelo colombiana de origen libanés, ss conocida por su versatilidad y talento en la actuación, habiendo participado en diversas producciones en televisión, cine y teatro. Algunos de sus roles más destacados incluyen la gran interpretación que hizo de ‘La Diabla’ en la exitosa telenovela colombiana ‘Sin Senos no hay Paraíso’ y a La Madame en la serie ‘Lady, la vendedora de rosas’, la actriz reveló en ‘Desnúdate Con Eva’ su experiencia grabando escenas de cama cuando interpretaba a ‘La Diabla’

Le puede interesar: Yeison Jiménez reveló el negocio que tiene lejos de la música y que le deja varios ‘milloncitos’ al mes

Uno de los retos actorales son las escenas de cama, incluso, existen coach que entrenan a los talentos para hacer la escena de la forma más cómoda posible. Majida afirmó que no ha tenido un coach y que lo que hacen para mantener la comodidad es establecer acuerdos previos con la pareja: “Por ejemplo para mi personaje de ‘La Diabla’ que es una mujer que no puede dar besitos porque no van con el personaje, yo les decía a mis compañeros ‘¿te molesta si te lamo o uso la lengua? ¿Te molestaría si pongo la mano acá?, se me ocurre que hagamos la escena así, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos cuidamos?’, es una cosa hablada que aquí la digo superfresca, pero no es fácil con todos, hay compañeros que son muy abiertos a hablarlo y otros que les parece super incómodo. No todos tenemos la misma frescura de ‘empelotarnos’ frente a cámara porque, efectivamente, ustedes pensarán que somos los más seguros del mundo, pero somos los más inseguros”

En los comentarios, muchos halagaron la gran capacidad actoral de Majida y el gran profesionalismo que tiene, para pensar en su bienestar y el de sus compañeros.