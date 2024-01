“Sobreactuada”: Jenny López fue blanco de críticas tras llorar por el lanzamiento de su nueva canción junto a Jhonny

Jenny López y Jhonny Rivera es una pareja sorpresiva y han causado muchos comentarios en 2023, ambos son cantantes de música popular, aunque Jenny se enfoca en hacer covers en el escenario demostrando su gran calidad vocal. La pareja ha sido muy pública al compartir en sus redes sociales los momentos que comparten y además, en ocasiones publican covers en los que cantan juntos, su más recientemente lanzamiento es una canción en la que hablan de su relación, además de un especial video en la que se le midieron a actuar.

Después de compartir su nuevo video musical, Jenny y Jhonny compartieron en sus redes un mensaje de agradecimiento para sus seguidores y declararon que para Jenny esta canción es muy especial en su carrera.

En redes sociales, Jenny recibió grandes críticas por su reacción a la canción, con comentarios como: “esa vieja no le creo ni con un cristo en la mano. Lo Juró, solo quería fama y ya” y “Ay no sé, pero ella no me vende. No le creo nadita, se le nota lo superficial”.

Jenny respondió a las críticas que le hacen por cantar covers

Jenny ha mostrado su talento en los escenarios y le respondió a las personas que la critican porque su repertorio principalmente son covers, Jenny respondió: “¿Ustedes se aguantarían un show de una hora, o hora y veinte, de música que no conocen? Se que muchos de ustedes no se aguantarían un show de una persona que apenas están conociendo. Yo en mi show siempre meto una canción, máximo dos mías; y de resto hago canciones del género popular en mi versión. Son canciones éxito que en cualquier departamento se saben. Esto es un proceso, un proceso lindo que hay que vivirlo con paciencia”.

Además, Jenny señaló el rumbo a que va su carrera musical, “Yo no puede pretender que la gente se aguante y me escuche toda la música que no conocer; así empezamos todos. (...) La gente que está pagando por un concierto está esperando por un artista más grande, está con sus ‘traguitos’ encima. (...) Para promocionar están las redes, pero los conciertos están para pasarla rico”.