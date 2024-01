“No quiero”: Jhonny Rivera excluyó a algunos internautas de su concurso por esta razón

Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores con un destacado concurso en el que el ganador podrá tener la oportunidad de conocerlo tanto a él como a su pareja, Jenny López, durante el estreno oficial de su próximo videoclip, ‘Culpables’. Pero de acuerdo con unas recientes historias, algunos internautas están excluidos de esta dinámica.

El par de cantantes ha estado en la mira de muchos seguidores durante los últimos días a propósito del estreno de su nuevo tema y del videoclip que lo acompaña, no solo por la temática que pretende “silenciar” a sus detractores, sino por una peligrosa escena en el video que tiene a sus fanáticos en vilo.

Y a propósito de todo este revuelo, los colombianos le anunciaron a sus seguidores que estarán realizando un gran concurso en las redes sociales, cuyo premio es un viaje a San Andrés con todos los gastos pagos para que los acompañen en el estreno de su nuevo video el 26 de enero.

De acuerdo con lo que Jhonny Rivera y Jenny López indicaron en una publicación, para participar en el concurso los usuarios de Instagram deberán seguirlos a ambos en esta plataforma, darle like al post y etiquetar a dos personas diferentes en un comentario, al igual que muchos otros concursos en esta red social.

Pero a través de un anuncio en sus historias, el artista indicó que no todos están en condiciones de llevarse el premio mayor, indicando que aquellos que cumplen con todos los pasos pero le dejan comentarios negativos no tienen derecho a participar.

“Comentarios negativos no participan. Sí, es comentario, pero díganme yo con qué ganas voy a ir a pagare un tiquete, hotel, comidas, transportes, con una persona que me esté insultando. No tiene lógica, ¿cierto?”, indicó el cantante, asegurando también que simplemente no quiere que este tipo de mensajes figuren como ganadores de su concurso.

Jhonny Rivera compartió una recomendación para los participantes

Además de dejar claro que no estará tomando en cuenta comentarios negativos para su concurso, también le recomendó a sus seguidores que no se esfuercen de más, porque la página que llevará a cabo la elección del comentario tiene sus propios parámetros.

“Hay gente que dice: ‘yo duré todo el día de ayer dejando comentarios’. La página que hace el sorteo solamente coge un comentario por cuenta, o sea que no se desgasten porque va a ser inoficioso”, contó Jhonny Rivera.

Sin embargo, les dejó un pequeño truco para que puedan tener más posibilidades a pesar de esta limitación: “si va a comentar, [háganlo] de diferentes cuentas, de la cuenta de la mamá, del papá, del hermanito, del vecino, del amante, el mozo, del que quiera. Ahí sí les cuenta”, concluyó el artista.