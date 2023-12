¿A un lado los hijos de Jessi? Paola Jara mostró con quién se da los mejores “arrunchis”

Paola Jara es una cantante de música popular quien se dio a conocer desde que tenía 14 años aproximadamente, demostrando que esta es una de sus más grandes pasiones. Sin dejar de lado, el diseño y la confección, actividades que realiza en sus tiempos libres y busca incorporar en cada uno de sus vestuarios a la hora de salir al escenario. Ahora, en temporada decembrina y con días de descanso incluidos, la paisa mostró con quién se da los mejores “arrunchis”

La paisa además de la amplia visibilidad que ha logrado adquirir no solo por su presencia en los escenarios sino también a través de las redes sociales, pues allí se encarga de compartir algunos de los mejores momentos que vive en sus diversas presentaciones, pero también ha buscado revelar uno que otro detalle de su vida privada. Pues, al parecer, hace pocos días estuvo de visita en Bucaramanga.

Además, esta no solo es la ciudad natal de su pareja, Jessi Uribe sino también de los hijos del artista, Luna, Sara, Alán y Roy, motivo por el cual constantemente viajaban a esta ciudad con el fin de que el bumangués pueda pasar tiempo con sus pequeños. Sin embargo, la misma situación no ocurriría con la paisa, pues son pocas las veces que se ha dejado ver con algunos de los menores. Pero, con quienes son constantes, las muestras de cariño son con las sobrinas de Jessi, quienes oscilarían entre los tres años o cuatro años de edad, pues además de ser la madrina de una de ella, no duda en compartir en redes el cariño que les tiene.

Paola aseguró: “El arrunchis mío”, sus declaraciones estuvieron acompañadas de una fotografía junto a una de las pequeñas, quien, al parecer, se encontraba dormida y la intérprete de ‘Salud por él’, era quien se encontraba cuidando de sus sueños.