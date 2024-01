“Uno no puede ser tan soberbio como tú”: duro agarrón entre presentadores de La Red por polémica foto de Alzate con armas

El cantante de música popular conocido como Alzate, ha sido el blanco de múltiples críticas por una fotografía que compartió en sus redes sociales en la que está sentado en una cama con varias armas de alto calibre. Luego ed varios días en el programa de televisión La Red, de Caracol, también fue el protagonista de una discusión protagonizada por los presentadores.

En sus redes sociales el cantante también ha mostrado a detalle su arsenal de armas, a las que incluso les ha puesto nombre.

Como es usual, cada fin de semana los presentadores de La Red hablan de las noticias de la farándula colombiana de los días anteriores y por supuesto este tema no se quedaría atrás.

“Está como la mayoría de los colombianos, sentimos que tenemos que tomar nosotros mismos las riendas de nuestra defensa”, inició la disputa Mary Méndez. A la presentadora le siguió el comentario Carlos Giraldo, apoyándola, “el video está hecho en Estados Unidos, donde sí es legal comprar armas. Quedó claro que no las va a traer a Colombia”.

Por otro lado, Frank Solano no dudó en criticar el comportamiento de Alzate. “Me indigna tanto que atraquen a Alzate, como que Alzate diga que va a tomar justicia por mano propia. Me indigna que en este país, donde las armas tienen que estar en mano del Estado, la gente esté pensando en armarse”.

Luego de eso Carlos Giraldo indicó, “tenemos dos”, contando a los del equipo que están de acuerdo con el porte de armas, a lo que comentó luego de eso “tres”, con Carlos Vargas, pero él respondió de la siguiente manera. “Tres no, porque a mí no me interesa. Sí hay una lectura social de que se siente uno desprotegido, pero uno no puede ser tan soberbio como tú (Carlos Giraldo)”.

Pero el presentador se defendió indicando que es “apegado a la ley”, no “soberbio”.