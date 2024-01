Dani Duke explica las razones por las que La Liendra está incomunicado durante su viaje

La creadora de contenido Dani Duke despejó los rumores sobre la supuesta desaparición de La Liendra, luego de que el famoso influencer decidiera emprender un viaje hacia los Andes para conocer el lugar exacto de la tragedia aérea que dejó 29 fallecidos y 16 sobrevivientes hace más de 50 años.

La travesía de Mauricio Gómez, nombre del reconocido influyente, ha tenido varios contratiempos. Primero fue estafado por un hombre que ofreció llevarlo al sitio de accidente, también se le rompió uno de los equipos que llevaba para grabar y luego fue retenido e interrogado por las autoridades argentinas.

Lo que más preocupa a sus millones de seguidores es el poco contacto que ha tenido a través de sus redes sociales. Ante esto, su novia aclaró en varios videos que él se encuentra bien y desmintió algunas informaciones sobre su paradero. “Aún no he podido hablar con Mauricio, pero no se me preocupen. He leído noticias súper amarillistas como el Mauricio está desaparecido en la cordillera de los Andes y la gente se preocupa porque no se contextualiza”, expresó Duke.

Explicó que si todo sale como estaba planificado, La Liendra saldría en excursión el viernes 26 de enero y se demoraría varios días. “En la montaña la señal es nula, no existe señal y la excursión duraba tres días, entonces, por tres días él iba a estar incomunicado así que si todo está saliendo como él lo tenía planeado tendremos noticias el lunes”, relató Dani a sus seguidores, haciéndose énfasis en no caer en versiones malintencionadas.

'La Liendra' y Dani Duke desde sus redes sociales Foto: Instagram @la_liendraa

La modelo señaló que la excursión no es nada fácil, ya que requiere de una preparación física para resistir ambientes extremos. “Requiere como un nivel físico para lograrlo y eso físico es lo que realmente me preocupa, es en lo que más pienso, no en que él esté perdido sino que mi novio no es una persona que haga ejercicio todos los días, entonces, siento que la altura le puede pegar fuerte”, dijo la maquilladora.

Indicó que a pesar de lo difícil que puede resultar el viaje, está muy segura de que todo lo que se propone La Liendra lo cumple. “Ya no veo la hora de tener noticias de él y que no cuente todo lo que le pasó, porque a él le pasa de todo, mi novio es un reality andante”, comentó Dani.