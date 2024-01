Carlos Torres reveló el incómodo momento que vivió cuando estudiaba actuación

Carlos Torres ha demostrado en cada proyecto en el que ha participado que es un actor versátil y comprometido con su trabajo. Desde sus inicios en la televisión colombiana, ha ido ganando cada vez más seguidores gracias a su carisma y talento. Pero fue con su papel de Charly Flow en ‘La Reina del Flow’ que logró consolidarse como uno de los actores más destacados de su generación.

Además de ser un actor muy talentoso, Carlos Torres también es muy atractivo. Su presencia en pantalla es indudablemente impactante y ha hecho suspirar a muchas personas. Pero no solo se trata de su apariencia física, sino también de la forma en que se desenvuelve en cada papel que interpreta.

Pero no solo es un gran actor, también es un modelo a seguir para muchos jóvenes. Carlos ha hablado abiertamente sobre la importancia de trabajar duro y perseverar para alcanzar las metas. Es un verdadero ejemplo de cómo el trabajo duro y la dedicación pueden llevar a cualquier persona a cumplir los sueños.

[ Joven se volvió viral por ingenioso emprendimiento de ‘totumazos’ en plena ola de calor: “¿quiere que se lo tire?” ]

Ahora bien, a pesar de la sorpresa de sus padres quienes no entendían el porqué su hijo escogía la profesión de actuación, decidieron apoyarlo y mandarlo a Bogotá a estudiar en una de las mejores academias de actuación, la de “La profe” Victoria Hernández quien ha formado a gran parte de la nueva generación de actores que hay en el momento.

Sin embargo, esta perfección que ahora tiene el actor no fue gratis, pues según contó en La Red ella fue bastante dura, “Fue muy dura, muy estricta, pero la recomiendo a ojo cerrado. Como venía de Barranquilla, pues los costeños nos comemos las palabras, hablamos un poco rápido y me daba muy duro con el acento, recuerdo que uno preparaba una escena durante 15 o 20 días y me decía: “No, siéntese, no puedo ver más”, recordó.

[ Hincha del América fue sensación porque se burló de Nacional mostrando que solo tiene cuatro dedos ]

Eso sí, estos recuerdos un tanto complejos no le quitan la idea de que fue esto lo que le ayudó a mejorar cada día, pues quiso esforzarse cada vez más y sin duda esto dio sus frutos.