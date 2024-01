Joven se volvió viral por ingenioso emprendimiento de ‘totumazos’ en plena ola de calor: “¿quiere que se lo tire?”

Entre el 1 y el 25 de enero, el IDEAM ha registrado temperaturas máximas en varios municipios de Colombia.

Jerusalén, Cundinamarca (40,6 º); Capitanejo, Santander (40,4º); Neiva, Huila (39,2º); Sahagún, Córdoba (38,8 º), son los territorios que más calor han registrado en este mes, respecto a los rangos comunes. “Es muy probable que nos estemos enfrentando al enero más caliente desde que tenemos registro”, señaló Tatiana Sierra, jefa de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas.

Desde el 4 de noviembre de 2023, el IDEAM declaró oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño que representa aumento de temperaturas y disminución de las lluvias.

Sin embargo, su directora, Ghisliane Echeverry Prieto, aseguró que se espera que en los próximos meses de marzo-abril se extienda el fenómeno, eso sí con condiciones menos extremas, y en el trimestre desde abril hasta junio, descienda aun sintiéndose sus efectos.

“En términos de precipitación lo que está mostrando nuestras predicciones climáticas es que el mes de enero y febrero vamos a tener anomalías por debajo de lo normal; mientras que en febrero se va a intensificar la falta de lluvias; y en marzo esperamos que se vaya estabilizando la temporada”.

Joven se volvió viral por ingenioso emprendimiento de ‘totumazos’ en plena ola de calor

Precisamente ante la ola de calor que vive el país, un joven en Tiktok convirtió una broma en una idea de hacer emprendimiento.

Un chapuzón a $500 y dos a $1.000, ofrece agua a ‘totumazos’ para apalear el bochorno. “Elimina el calor en un dos por tres más info al Interno”.

En los tres videos, donde uno de ellos suma más de 3 millones de reproducciones y 99 mil me gusta, varias personas en moto o caminando se acercan para pagar un buen baldado de agua. “Los emprendimientos colombianos son los mejores 😂😂”. “Quiero eso en Bogotá ,no me soporto este calor”. “CON HIELO X FAVOR🤣”. “😂😂😂mi nuevo emprendimiento”.