¿No era como lo esperaba? Santiago Alarcón reveló cuando le rompieron el corazón

Santiago Alarcón es un actor colombiano con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Ha participado en numerosas producciones tanto en Colombia como en el extranjero, y ha sido reconocido por su talento y dedicación en cada uno de sus trabajos. Su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes personajes como ‘El man es Germán’ y Wilfredo Hurtado en la telenovela de ‘Arelys Henao’ lo han convertido en uno de los actores más respetados y queridos de Colombia.

Además de su trabajo en televisión y cine, Santiago Alarcón también ha incursionado en el teatro, donde ha demostrado su habilidad para conectar con el público y transmitir emociones a través de sus actuaciones.

De hecho, Santiago Alarcón es admirado por su humildad y sencillez. A pesar de su éxito y reconocimiento, siempre se ha mantenido fiel a sus valores y principios, y ha sabido mantenerse alejado de la fama y la vanidad.

Ahora bien, el actor lleva varios años de casado junto a la actriz Cecilia Navia, más conocida como ‘Chichila’, con quien tiene dos hijos: Matías y María. Aunque ella es “el amor de su vida”, en una entrevista con ‘Caracoltv.com’, Alarcón se sinceró y dio detalles de momentos inéditos de su vida. Uno de ellos cuando hizo todo por una persona para llamar su atención y salió lastimado en su niñez.

“Voy a contarles una historia. Creo que fue la primera vez que me enamoré, por fin le pude decir a la chica que me gustaba (…). Mentira, no le dije, le mandé una credencial, en la misma época en la que hacíamos eso”, confesó al medio.

El esposo de ‘Chichila’ contó que ella le había respondido y aceptado ser su novia. Sin embargo, su timidez, le jugó una mala pasada y no volvió hablar con la niña: “Hasta ese día le hablé, nunca más pude tener una conversación con ella porque me daba mucho miedo, me daba mucha pena”.

Su corta historia, solo quedó en el mensaje que envió, porque después de la respuesta de ella, el actor no pudo responderle, los nervios lo cegaron.