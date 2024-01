¿Terminaron? Julián Román reveló la razón por la que no comparte en redes fotos con su pareja

Julián Román es uno de los actores más conocidos de Colombia por su gran carisma y los papeles que ha interpretado como ‘Leonardo’ en ‘Los Reyes’ y a Juan Gabriel en su novela geográfica, a pesar de la gran cercanía que tiene con su público, Julián prefiere mantener su vida personal en privado, y eso incluye sus relaciones. El actor ha llevado una larga relación Juliette Pardau, la actriz venezolana que ha construido su carrera en producciones como ‘Pa’ quererte’, ‘La nieta elegida’ y, la más reciente, ‘Tía Alison’.

Le puede interesar: “Solo es el inicio”, Daniela Álvarez compartió su emoción con su nuevo proyecto

Aunque la pareja lleva varios años juntos, ambos son muy reservados con lo que ocurre en su relación, el cantante habló para Tropicana y dio las razones por las que prefiere mantener los detalles de su relación en privado y no es tan abierto a compartir detalles de su vida amorosa: “Ella y yo tenemos algo, nos gusta hacer una cosa y es no publicar tanto lo de la vida privada, todo esto por una razón sencilla y es que sí yo le quiero decir que la amo o que la extraño se lo digo a ella, no tengo que ponérselo en instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriban”.

En respuesta a su comentario, Julián Román recibió varios comentarios positivos halagando la forma en la que lleva su vida privada y resaltaron la gran responsabilidad afectiva que tiene junto a Juliette.

Julian Román reveló cuanto ganan los actores por proyecto

En una reciente entrevista, el actor mencionado reveló que, al igual que en cualquier profesión, el salario varía entre las personas y depende del cargo al que se postulen, así como de la experiencia y el reconocimiento de cada uno.

Explicó que un actor contratado para un papel protagónico podría llegar a ganar hasta cuarenta millones de pesos por la grabación de una serie, que generalmente se realiza en un lapso de tres meses. Sin embargo, señaló que esta cantidad no llega completa y directamente a sus bolsillos. Se le resta el 20% destinado al salario del manager, además de los descuentos por impuestos, pensión y salud.