“¿Es ‘La Voz Kids’ México?”: En redes arremetieron contra Cepeda tras aceptar a un niño que canta rancheras

‘La Voz Kids’ de Caracol ha generado una sólida fidelidad entre la audiencia al proporcionar un escenario para exhibir el talento de los niños. En sus seis temporadas anteriores, el programa ha presentado jóvenes talentosos que continúan avanzando en sus carreras musicales, utilizando el programa como un trampolín para perseguir sus sueños de convertirse en grandes cantantes. La nueva temporada ha cautivado a la audiencia con la ternura de los concursantes más jóvenes.

Los televidentes han expresado su afinidad por muchos de los participantes, pero en esta temporada uno de los desacuerdos más grandes es el género de música con el que audicionan los niños al concurso, pues el más recurrido son las rancheras o el popular mexicano. Dilan Aponte audicionó con una canción de este género y además se quedó en el Equipo Cepeda, pero en redes sociales los comentarios mostraron el gran desacuerdo:

“Andrés Cepeda, penoso su papel en la Voz Kids tiene preferencia por las ranchera, lo cual niega su origen. No escogen niños que cantan vallenatos porque tienen los cupos, pero los de las rancheras son ilimitados” y “Emmanuel De Medellin canto muy bien, pero como no canto MEXICANO no paso. Pero DYLAN que si hizo alusión a la cultura MX de una sigue en el programa. TODO porque estamos en La Voz Kids México”

A pesar del desacuerdo de algunos, muchos otros alabaron la audición de Dilan que sin duda enamoró con su carisma, forma de cantar y el gran talento para el baile.